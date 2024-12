Homem é preso após agredir mulher com bebê no colo no meio da rua; veja vídeo

Um caso de agressão de um homem contra uma mulher terminou em prisão, na última sexta-feira. O caso aconteceu na avenida Mato Grosso, ligação com a via MT-140 e foi registrado por uma câmera de segurança, que mostrou o momento em que a vítima é jogada no chão, mesmo estando com um bebê no colo.

No vídeo, é possível quando o rapaz encosta na porta, a mulher desce do carro e caminha para o canteiro, sendo puxada pelo braço e também pelo cabelo pelo homem. A mulher chega a ser jogada no chão pelo agressor e logo depois populares chegam para afastar a situação.





Pouco depois, um carro, aparentemente com policiais civis, aparece e os agentes descemdo carro armados, efetuando a prisão em flagrante do agressor.

Fonte: BNEWS