Governo convoca para entrega de documentos de cargos temporários do Saneacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira, 23, a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato do processo seletivo simplificado para provimento temporários de cargos, conforme Edital nº 012/2024

Os candidatos convocados deverão comparecer a uma das sedes do Saneacre até o dia 2 de janeiro de 2025, para entrega de documentos, no horário das 8h às 14h, conforme o local indicado no edital do certame.

A lista de convocação apresenta informações na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota e classificação final. A ação tem como objetivo reforçar o compromisso do governo do Acre com a população e garantir maior eficiência e qualidade nos serviços de água e esgoto, levando a toda população o saneamento básico.

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao processo seletivo por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.