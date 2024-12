Concessionária da energia elétrica, Energisa é maior empresa do Estado do Acre em 2024, mostra plataforma de mapas

Brasil emm Mapas —

𝗔𝘀 𝗺𝗮𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗻𝗼 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 (𝟮𝟬𝟮𝟰)



Neste mapa classificamos as maiores companhias do #Brasil por estados, com base nas suas receitas líquidas obtidas em reais, em 2024.

Para a pesquisa utilizamos dados principais do Ranking Valor 1000, ed.2024 da Valor Econômico, das 1000 maiores companhias brasileiras, mais dados ponderados do Prêmio Melhores e Maiores, 2024 da Exame.

Nele inclui todo o tipo de companhia, nacional ou estrangeira, sede ou filial. O total das 1000 receitas conjuntas das maiores empresas brasileiras somam R$ 8 trilhões de reais.

No sudeste, a petroquímica brasileira #Petrobras lidera no Rio de Janeiro com R$ 512 bilhões e a indústria de alimentos #JBS é a maior em São Paulo, com 364 bilhões.

No nordeste, a petroquímica Braskem, é a maior empresa na Bahia com R$ 70,5 bilhões de receita, seguida da Hapvida no Ceará (27,3 bi).

No norte, a sul-coreana de eletrônicos Samsung no Amazonas com R$ 27,6 bilhões, seguido da mineradora norueguesa Hydro (10,2 bi) no Pará.

No centro-oeste, o Banco do Brasil representa com R$ 270 bilhões, seguido do agronegócio de comoddities Amaggi em Mato Grosso (44,8 bi).

No sul, a norte-americana Bunge alimentos em Santa Catarina com R$ 81 bilhões, superando a BRF e WEG (53 e 32 bilhões, respectivamente), a cooperativa de crédito SICREDI é a maior do Rio Grande do Sul (44,5 bilhões).