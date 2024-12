Cachorrinho vira grude de tutora grávida e encanta web; assista o vídeo

Nathalia Lopes é mãe de uma bebê recém – nascida chamada Maria Júlia e tutora de um cachorrinho da raça border collie, que, durante a gravidez de sua humana, encantou os usuários do TikTok.

O vídeo, postado na última sexta-feira (20), mostra diversos momentos do cachorrinho ao lado da barriga de Nathalia, em várias ocasiões da gestação, sendo um grande companheiro da tutora.

O cachorro ficava sempre abraçado com Nathalia, com sua cabecinha encostada na barriga da dona.

A postagem já conta com mais de 250 mil curtidas e com quase 700 comentários. “Mais presente na gestação que muito pai por aí!”, brincou uma seguidora. “Ele é mais o pai do bebê do que o próprio pai!”, disse rindo outra internauta.

Fonte: BNEWS