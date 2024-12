VÍDEO: Vereador xinga vereadora durante sessão da câmara municipal: “Cale a boca. imbecil”

A vereadora Luana Alves (PSOL) e o vereador Fernando Holiday (PL) se desentenderam durante a sessão plenária realizada, na última quarta-feira (18), durante o debate do orçamento de 2025 na Câmara Municipal de São Paulo.

A vereadora reclamou que o veto a um de seus projetos foi feito sem justificativa. Ela se queixou da ausência de programas previstos para a população negra no orçamento de São Paulo durante a discussão e que quem vetou o seu projeto foi um “vereador covarde”.

“Que esses vereadores que fizeram isso tenham a coragem de vir aqui no microfone e falar quem foi que deu o veto. Falar quem foi que deu o veto. Peço que tenham a coragem”, contestou a vereadora.

Holiday, que está em seu último ano de mandato, afirmou que reivindicou o veto.

“Quem ajudou a barrar as suas emendas, vereadora, com muito orgulho, fui eu”, respondeu ele.

O vereador também chamou a bancada do PSOL de racista e mandou Luana Alves “calar a boca”.

“Vocês defendem, na maior carinha de pau, a permanência da Cracolândia. Cale a boca, vereadora!”, gritou o vereador.

Após o ocorrido, a vereadora afirmou em vídeo publicado na sexta-feira (20), em suas redes sociais, que vai processar o vereador.

Fonte: BNEWS