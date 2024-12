VÍDEO: Técnico acerta cabeçada em treinador rival durante briga após o apito final

Golpe foi desferido por Cristóbal Parralo, treinador do Racing, contra David Navarro, do Zaragoza | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Socias

Uma situação durante a partida entre Zaragoza e Racing de Ferrol, neste sábado (21), roubou as atenções na Espanha, em partida válida pela segunda divisão. O confronto terminou com um treinador acertando uma cabeçada no outro após um desentendimento.

O golpe foi desferido por Cristóbal Parralo, treinador do Racing. Ele atingiu David Navarro, comandante do Zaragoza, durante forte discussão entre os dois. O lance foi registrado pelas câmeras de TV e rapidamente viralizou.

Não houve detalhes sobre o que teria motivado a discussão. No entanto, posteriormente, Parralo foi a público pedir desculpas pelo ocorrido e disse que, apesar de não estar orgulhoso do que fez, tem “sangue nas veias”.

“Não quero falar sobre isso. Não sinto esse sentimento há anos, não é um bom exemplo para ninguém. Peço desculpas ao meu clube porque me expulsaram. O motivo é outro, não estou orgulhoso, mas somos pessoas e temos sangue nas veias. Há coisas que não são justificáveis. Eles podem contar quantas fofocas quiserem, mas acho que só levei um cartão amarelo durante toda a temporada”, disse Parralo.

O confronto foi vencido pelo Zaragoza pelo placar de 1 a 0. O resultado fez o Racing estacionar nos 37 pontos perder a liderança da 2ª divisão para o Almería, que chegou aos 38. Já o time vencedor é o 11º, com 29.

Assista:

🤕Increíble lo que acaba de pasar al término del partido en la Romareda. ❌️Cristóbal Parralo, entrenador del Rácing C. Ferrol le pega un cabezazo a David Navarro, entrenador del Zaragoza. ▪️Muy raro ver perder así los nervios a Cristóbal. pic.twitter.com/qoxdCg3V0n — Mr. Asubío (@MrAsubio) December 21, 2024

Fonte: BNEWS