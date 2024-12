VÍDEO: Suspeito de roubo é espancado por turistas e comerciantes em praia: ‘Vão matar ele’

Um homem suspeito de roubo foi espancado por turistas e comerciantes em uma praia do Guarujá, no litoral de São Paulo, na última quinta-feira (19). Ele foi perseguido e agredido com pedaços de pau e cadeiras plásticas.

Imagens gravadas por uma testemunha mostram parte da violência. No início da gravação, a mulher incentiva que banhistas capturem o suspeito. Porém, ao ver a situação se agravar, ela pede para que parem.

Em determinado momento, o homem, além de receber socos e pauladas, é levado para o mar, onde é chutado e afogado momentaneamente por um dos agressores.

Procurada pelo Metrópoles, a Polícia Civil de São Paulo disse não ter localizado nenhum registro do caso.





Fonte: BNEWS