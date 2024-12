Depois do Rio de Janeiro, lobo-marinho aparece em outra cidade brasileira; assista

O lobo-marinho ficou sob monitoramento de biólogos, que deram a ele o nome de Joaquim, com apelido de Joca | Bnews - Divulgação Reprodução//Vídeo

O lobo-marinho ficou sob monitoramento de biólogos, que deram a ele o nome de Joaquim, com apelido de Joca | Bnews - Divulgação Reprodução//Vídeo

Um lobo-marinho foi avistado na manhã deste domingo (22) na Praia de São Francisco, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Embora a migração desses animais não seja comum nessa época do ano, é possível que seja o mesmo que passou dois dias na Praia de Ipanema, na cidade do Rio.

Turistas e cariocas ficaram encantados com a presença do lobo-marinho, que foi monitorado por biólogos, recebendo o nome de Joaquim, com o apelido de Joca.

Trata-se de um macho jovem. Os lobos-marinhos migram das águas geladas do sul do continente.

O CIRCUITO PRAIEIRO DO JOCA O nosso simpático Joca – o lobo-marinho que encantou Ipanema – voltou para a água, mas nada de ir para o Sul. Ele foi parar na Praia de São Francisco, para deleite da criançada e dos niteroienses. Bem conhecemos as praias de Niterói, algumas foram… pic.twitter.com/UogEoRc1cv — Carlos Minc (@minc_rj) December 22, 2024

Fonte: BNEWS