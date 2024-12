Avião cai no centro de Gramado e deixa ao menos 10 mortos, diz governador

Um avião de pequeno porte que levava 10 pessoas caiu no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul , na manhã deste domingo (22). Segundo o governador Eduardo Leite, todos os ocupantes da aeronave morreram. A Defesa Civil cita 9 mortos. No momento, a perícia está na região.

O Corpo de Bombeiros já controlou o incêndio decorrente da queda. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços do acidente ainda atingiram uma pousada.

De acordo com os bombeiros, no prédio, uma pessoa conseguiu sair sem ferimentos, e na pousada, 15 ficaram feridas e foram levadas ao hospital.

Leite afirmou, nas redes sociais, que está acompanhando o ocorrido. “No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos”, escreveu.