Ufac lança edital para seleção interna do programa de doutorado sanduíche no exterior

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), publicou nesta semana o edital nº 041/2024, que regulamenta a chamada interna para o Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A iniciativa busca selecionar doutorandos para intercâmbio acadêmico, com base nos critérios estabelecidos pela Portaria CAPES nº 77, de março de 2024.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas. A primeira, de responsabilidade da Ufac, engloba desde a inscrição interna até a homologação dos resultados. Em seguida, o candidato deverá inscrever-se no sistema da CAPES, que conduzirá as análises técnicas e documentais, finalizando com a publicação da lista dos aprovados. O início das atividades no exterior está previsto para os meses de setembro e outubro de 2025.

O cronograma estabelece que os programas de pós-graduação da Ufac devem enviar os editais internos à Propeg entre os dias 19 e 23 de dezembro de 2024. As inscrições dos candidatos ocorrerão de 24 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025, com o resultado final sendo divulgado em 17 de janeiro de 2025. Já a homologação das candidaturas pela Propeg no sistema da CAPES acontecerá entre 12 de março e 2 de abril de 2025.

Para mais informações, os interessados devem consultar o edital disponível no site oficial da Ufac e no sistema da CAPES.

1-edital-propeg-no-41_2024-pdse