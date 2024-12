Programa Olhar Digital entrega óculos para estudantes em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Divisão de Assistência Estudantil, realizou, nesta sexta-feira, 20, a cerimônia de entrega de óculos do Programa Olhar Digital, na Escola Dr. Mário de Oliveira, em Rio Branco. A iniciativa contemplou 47 alunos da unidade escolar. No dia anterior, a ação atendeu 50 estudantes do Colégio Acreano.

O programa é resultado de uma parceria entre a SEE e a Secretaria de Saúde (Sesacre) e tem como objetivo garantir consultas oftalmológicas gratuitas e a distribuição de óculos de grau para alunos da rede estadual. A iniciativa visa não apenas melhorar o desempenho escolar, mas também contribuir para a qualidade de vida dos estudantes, identificando e corrigindo problemas de visão que possam comprometer o processo de ensino-aprendizagem.

Impacto positivo nas famílias

Para Elisa Felisberto, mãe de Ana Sofia, aluna da Escola Dr. Mário de Oliveira, o programa representa uma oportunidade crucial para famílias de baixa renda. “Achei muito interessante, porque muitas mães não têm condições de fazer a consulta e comprar os óculos. Minha filha tinha muita dificuldade para enxergar, mesmo sentando na frente. Depois que passou a usar óculos, ela melhorou bastante no aprendizado”, afirmou.

A estudante Anny Felício também celebrou o impacto do programa em sua vida. “Esses óculos vão me ajudar muito. Eu tinha dificuldade para enxergar o que estava escrito no quadro, agora não mais. Só tenho a agradecer”, disse.

Sua mãe, Maria Raimunda Ferreira, destacou a transformação proporcionada pela ação. “Na escola, ela não conseguia ler as atividades no quadro e os professores chamavam a sua atenção. Agora vai melhorar 100%. Esse programa é uma bênção, um presente de Deus”.

Organização e alcance

Durante o ano letivo de 2024, 675 alunos de Rio Branco e Bujari foram beneficiados com óculos entregues em escolas como: Mário de Oliveira, Colégio Acreano, José Sales de Araújo, Belo Jardim, Instituto São José, Wilson Pinheiro, Agnaldo Moreno, Salgado Filho, João Mariano e Escola São Pedro, no Bujari.

Silvana Aires Assad, chefe da Divisão de Assistência Estudantil, explicou as etapas do programa. “Fazemos a triagem nas escolas com aparelhos digitais, encaminhamos os alunos para consultas médicas e, com base na receita, organizamos a escolha das armações junto aos pais. As lentes são confeccionadas em até 20 dias e entregues em cerimônias para valorizar as famílias”.

Ela também relatou momentos vividos durante as entregas. “Ontem, no Colégio Acreano, uma criança disse à mãe: ‘Tá tudo em 3D’. Isso é muito gratificante. Esse programa melhora a qualidade do ensino e ajuda a reduzir a evasão escolar, identificando alunos que não enxergam bem e corrigindo esse problema, o que vai além da simples vontade de colocá-los na carteira da frente”, concluiu.