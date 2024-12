PM grava vídeo sobre infrações no trânsito quando motociclista tenta furar blitz e acaba levando cassetada

Enquanto um comandante da Polícia Militar de Minas Gerais gravava um vídeo institucional, abordando os casos de motociclistas em situação irregular, um homem tentou furar uma blitz a bordo de uma motocicleta e acabou levando uma cassetada. Tudo isso aconteceu na cidade de Conselheiro Lafaiete, nesta quinta-feira (19).

A situação aconteceu no exato momento em que o comandante alertava: “se você continuar com essa prática, você terá problemas com a polícia militar”. Enquanto isso, ao fundo da imagem, é possível ver a infração do jovem, de 20 anos, que acabou sendo detido por condução perigosa e foi encaminhado à delegacia da cidade.

A gravação ocorria por conta do lançamento da Operação Cavalo de Aço, que tem como objetivo combater os crimes cometidos com o uso de motocicletas. Para isso, a Polícia Militar intensificou as fiscalizações, em pontos estratégicos, onde serão identificados os veículos irregulares.





Fonte: BNEWS