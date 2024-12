Nada saudável! Óleo de cozinha ‘alimenta’ câncer de cólon em jovens, diz estudo

Um novo estudo, realizado por cientistas da Universidade do Sul da Flórida, e do Instituto do Câncer do Hospital Geral de Tampa (TGH), revelou que o óleo de cozinha comum contribui para o aumento dos casos de câncer de cólon em jovens.

De acordo com a pesquisa, o óleo de cozinha é um dos principais fatores de risco para a doença. O estudo analisou mais de 80 pacientes diagnosticados com o câncer em questão.

Através disso, foi descoberto que os tumores apresentavam altas concentrações de lipídios bioativos, que são pequenas substâncias gordurosas que se acumulam durante a quebra metabólica dos óleos de sementes.

Além disso, após novas rodadas de experiências, os pesquisadores concluíram que consumir alimentos feitos à base de óleo de sementes podem desencadear inflamação no corpo e, como consequência, levar ao desenvolvimento de câncer.