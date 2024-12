Feirão SPC Brasil é prorrogado e vai até o dia 23 de dezembro

O Feirão SPC Brasil foi prorrogado e agora os consumidores terão até o dia 23 de dezembro para negociar suas dívidas atrasadas. A campanha já negociou mais de R$ 3 milhões em dívidas em mais de 4 mil acordos em todo o país. O Feirão começou no dia 21 de novembro e oferece descontos de até 99% nas dívidas.

Mais de 46 milhões de consumidores poderão aproveitar a campanha para sair da inadimplência.

O Feirão SPC Brasil está sendo realizado de forma online, onde consumidores de todo o país podem acessar a plataforma gratuitamente, através do site www.negociardivida.spcbrasil.org.br. O consumidor deve informar o seu CPF na tela inicial e clicar em “Quero tirar meu nome do vermelho” para verificar se existem ofertas disponíveis para negociação, que podem ser parceladas em até 24 vezes, com pagamento por PIX e boleto bancário.

“Devido ao grande sucesso do Feirão SPC Brasil, a campanha foi prorrogada para que os consumidores possam fazer suas negociações e entrar em 2025 com o nome limpo. Com a entrada do décimo terceiro salário e a renda extra típica do fim de ano, este é o momento ideal para quitar dívidas com descontos que vão até 99%”, destaca o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro.

O Feirão SPC Brasil está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acessado de forma prática pelo celular, tablet ou computador.

De acordo com o indicador de inadimplência do SPC Brasil, mais de 68 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o que representa 41,23% da população adulta do país.

Além da plataforma de negociação, o consumidor poderá acessar o aplicativo SPC Consumidor, disponível para Android e IOS de forma gratuita, para obter mais informações sobre a sua vida financeira.

Sobre a CNDL – Criada em 1960, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) é formada por Federações de Câmaras de Dirigentes Lojistas nos estados (FCDLs), Câmaras de Dirigentes Lojistas nos municípios (CDLs), SPC Brasil e CDL Jovem, entidades que, em conjunto, compõem o Sistema CNDL. É a principal rede representativa do varejo no país e tem como missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Atua institucionalmente em nome de mais de 500 mil empresas, que juntas representam 9% do PIB brasileiro e 17% do PIB do setor, geram 7 milhões de empregos e movimentam R$ 600 bilhões por ano.

SPC Brasil – Há mais de 60 anos no mercado, o SPC Brasil é um dos mais tradicionais bureaux de crédito da América Latina, com uma robusta base de dados com informações de crédito de pessoas físicas e jurídicas. É a plataforma de inovação do Sistema CNDL para apoiar empresas em conhecimento e inteligência para crédito, identidade digital e soluções de negócios. Possui 232 milhões de CPFs no seu banco de dados, 57 milhões de CNPJs cadastrados e 120 milhões de consultas por mês. Oferece serviços que geram benefícios compartilhados para sociedade, ao auxiliar na tomada de decisão e fomentar o acesso ao crédito. É também referência em pesquisas, análises e indicadores que mapeiam o comportamento do mercado, de consumidores e empresários brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento da economia do país.