É Natal! Golden retriever entra no espírito natalino e encanta web; ASSISTA

O pet influencer Alfredinho, um cachorro simpático da raça golden retriever, mostrou que já está no clima natalino ao posar como modelo com roupinhas personalizadas na temática do Natal.

No vídeo compartilhado no TikTok, o cachorro apareceu usando diversas roupinhas enquanto um fotógrafo registrava o momento adorável. Como um bom modelo, o cãozinho deu o seu melhor para que as fotos ficassem perfeitas.

“Profissionalismo em primeiro lugar”, dizia a legenda da publicação viral.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com a cena. “É muito muso esse aumigo”, “Esbanjando carisma”, “Nossa dose diária de alegria” e “Minha nossa Alfredo arrasou demais. Modelo fotográfico perfeito”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS