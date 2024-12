Para o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), 2024 foi um ano de produtividade. A autarquia do governo do Acre avançou na oferta de vagas em cursos profissionalizantes, aumentando em 248% o número de alunos em sala de aula, e em 260% o quantitativo de certificados e diplomas entregues, em comparação com o ano passado.

Em 2023, o Ieptec contabilizou 1.802 alunos em sala de aula; em 2024, o número saltou para 7.260. Quanto à entrega de certificados e diplomas, passou de 1.955 em 2023, para 7.617 em 2024.

Como órgão da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) do Acre, o Ieptec promove a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no estado, atuando por intermédio dos centros de educação profissional e tecnológica (Cepts) e dos programas e projetos pelos quais são estruturados os portfólios dos cursos técnicos e de qualificação profissional.

O Ieptec trabalhou com os seguintes programas e projetos em 2024: Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP); Educação de Jovens e Adultos (EJA), articulada à educação profissional; Mulheres Mil; Qualifica Mais, Emprega Mais; Projeto Qualificação Profissional aos Jovens em Cumprimento de Medidas Socioeducativas; Programa Bioeconomia para a Amazônia Legal; Projeto de Descaracterização e Customização de Peças Oriundas de Pirataria; e Projeto Novo Olhar.

Avanços do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP)

O Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP) é atualmente o carro-chefe do Ieptec. A modalidade de ensino integrada ao ensino médio atendeu 4.960 estudantes em 2024, somando 687 alunos a mais que no ano anterior, o que confirma um aumento de mais de 16% no número de vagas em cursos do Ieptec oferecidas pelo governo do Acre para o público estudantil.

Programa Mulheres Mil é destaque em 2024

O programa Mulheres Mil foi desenvolvido para capacitar mulheres de todo o país que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou risco social; vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral; moradoras de localidades com infraestrutura deficitária; ou empreendedoras que desejam aplicar o conhecimento adquirido no curso em seu negócio.

Para o gestor do Ieptec, Alírio Wanderley, “o Mulheres Mil já é sucesso no Acre e se tornou um avanço significativo para a educação profissional. O programa alcança uma parcela significativa de mulheres vulneráveis e que precisam se capacitar para melhorar a renda da família, ou até mesmo empreender”.

Apesar de estar em andamento desde janeiro de 2024, em maio houve um grande evento de lançamento do Mulheres Mil no Acre, reunindo autoridades e alunas de vários cursos e municípios.

A aluna Laís Ferreira compartilhou sua jornada de transformação e destacou o impacto positivo do curso de promotor de vendas em sua trajetória. “Mudou minha vida e a de outras mulheres da minha comunidade. Sou grata ao governo por trazer essa oportunidade para nós. É gratificante se sentir empoderada e ver outras mulheres se destacando em novas profissões”, contou.

“Com o curso, até minha autoestima melhorou. Hoje eu tenho mais disponibilidade em aprender”, disse Laís (no canto esquerdo), posando ao lado das colegas de turma. Foto: cedida

Roberlene Pereira, moradora de Cruzeiro do Sul, fez o curso de corte e costura do Mulheres Mil: “Entrei no curso sem ânimo para a vida, tomava muita medicação controlada e não tinha mais vontade de viver. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu voltei a trabalhar, parei as medicações, aprendi coisas que nunca imaginei aprender como costureira”.

No total, o programa ofereceu, de forma gradativa, 1.117 vagas em 2024, sendo 792 na primeira fase e mais 325 no segundo semestre, com previsão de fechamento de todas as turmas até dezembro de 2024.

Ieptec adere a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Atendendo uma demanda da SEE, no início de 2024, o Ieptec incorporou uma importante modalidade de ensino ao seu cronograma de cursos, a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O instituto disponibilizou um catálogo variado de cursos para o público da EJA. São qualificações de curta duração, como assistente de cabeleireiro, frentista, recepcionista, agricultor orgânico, confeiteiro, salgadeiro e pizzaiolo, entre outras.

As aulas são ministradas duas vezes por semana nas escolas da educação básica que ofertam EJA e que foram contempladas com o Projeto de Educação de Jovens e Adultos Articulado à Educação Profissional, desenvolvido pelo Ieptec.

No 1º semestre, o Ieptec ministrou cursos para 39 turmas em 39 escolas da rede estadual, com 852 alunos de 15 cursos e em 14 municípios. No 2º semestre, foram formadas 59 turmas da EJA, totalizando 891 alunos. A previsão é que o Ieptec encerre 2024 com mais de 1.500 concludentes da EJA.

Somado aos alunos da EJA/Ieptec das escolas estaduais, o Ieptec também atende o público feminino e masculino do sistema prisional do Acre, com cursos da EJA. “Contamos com uma equipe de excelência para dar suporte aos processos de planejamento das aulas, com assessores pedagógicos, supervisores de área técnica e apoio não docente, para atender todos os centros da rede Ieptec”, afirma Meiry Silva, coordenadora da EJA/Ieptec.

Portfólio de cursos do Ieptec em 2024

Em 2024, o Ieptec trabalhou com 50 cursos em seu catálogo, sendo 20 técnicos e 30 cursos de qualificação profissional, nas mais variadas áreas, como administração, edificações, jogos digitais, enfermagem, farmácia, saúde bucal, desenho da construção civil, agronegócio e corte e costura, entre outras.

Entre as categorias de cursos oferecidos pelo Ieptec em 2024 estão os cursos livres. São atividades de educação não formal, com o objetivo de proporcionar conhecimento, desenvolver competências e habilidades específicas para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho ou aprimoramento profissional. 2024 foi marcado pela oferta de muitas vagas nessa modalidade.

Ainda em março, foram disponibilizadas 75 vagas em cursos nas áreas de arte e cultura: aquarela básica, ministrado pela equipe da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM); iniciação teatral; e iniciação ao figurino para o teatro. Todos as formações foram realizadas na Usina de Arte. Além dessas, também foram oferecidas 22 vagas para o público da capital no curso de cafeicultor, do programa de bioeconomia.

Em abril, o Ieptec lançou vagas ilimitadas nos cursos livres Mooc, na modalidade de Educação a Distância (EaD). Os cursos foram de iniciação ao Canva; automaquiagem; tecnologias para performance profissional; fotografia; e redes sociais (Instagram).

Em agosto, foram abertas mais oportunidades em cursos livres nas áreas de arte e cultura. O governo do Acre ofereceu cem vagas nos cursos de figurino teatral; iniciação à linguagem teatral; aprofundamento à linguagem teatral; e curso de gravura. Todas as capacitações foram ministradas pela Usina de Arte.

Com foco no empreendedorismo, o governo do Acre, por meio do Ieptec, também disponibilizou vagas em oficinas. A Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício realizou diversos momentos de aprendizado prático direcionado, especialmente para a população da Cidade do Povo. Foram ministradas oficinas de salgados, de tortas geladas e de doces e salgados elaborados com milho.

A aluna Cláudia Alves diz ter apreciado muito com o conteúdo repassado na oficina: “É um momento de aprendizagem e de montar o meu próprio negócio. É uma busca por realização de projetos e de sonhos”.

O aluno José Melo exaltou a culinária acreana e o trabalho realizado pela escola: “É uma escola de qualidade e a gastronomia acreana, para mim, é a melhor do país”. E aproveitou para deixar um recado aos colegas de turma: “Aproveitem ao máximo os cursos ofertados por essa escola, pensem no futuro, em crescer com tudo que aprendemos aqui e que vai fazer a diferença na vida da gente”.

Alunas atentam a instruções do professor Ruan Brasil, na oficina de doces e salgados de milho. Foto: Ascom/Ieptec

Quanto a cursos de qualificação profissional, em março o Ieptec ofereceu, por meio da linha de fomento do governo federal Qualifica Mais, Emprega Mais, 84 vagas para a população de Rio Branco, nos cursos de pedreiro de alvenaria e eletricista instalador predial de baixa tensão.

A população do estado também foi beneficiada com curso técnico. Em maio, o Ieptec abriu 200 vagas para Rio Branco e Plácido de Castro no curso técnico em administração, sendo cem vagas para cada município. A formação, que tem um ano e meio de duração, é efetuada na modalidade EaD, sendo acompanhada pelos centros Campos Pereira e João de Deus.

Lançamento de editais

Os profissionais do Ieptec são contratados para diferentes áreas de formação. Somente em 2024, o Ieptec abriu sete processos seletivos para recrutamento de profissionais bolsistas docentes, mediadores e tutores. O Ieptec teve recorde de inscritos no seu último processo seletivo, com 801 profissionais participando do certame, para contratação de docentes bolsistas.

Parcerias fechadas em 2024

Em janeiro, o Ieptec firmou parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para implantação da Escola de Saúde Pública do Acre. A iniciativa vai fornecer aperfeiçoamento técnico aos servidores e profissionais da saúde do Estado. A escola vai funcionar em um dos blocos da unidade do Ieptec, Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, em Rio Branco. “Nossos profissionais serão beneficiados com educação permanente e continuada, mas quem ganha, de fato, é quem usa o Sistema Único de Saúde”, disse o titular da Sesacre, Pedro Pascoal.

Em setembro, durante a Expoacre, foi firmado contrato entre Ieptec, Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Assinaram o documento o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, e os representantes da Fieac e do IEL, José Adriano Ribeiro e Jorge Luiz Vila Nova. O termo de cooperação diz respeito a prestação de consultorias e treinamentos para equipes dos centros do Ieptec, e para a oferta de estágio para estudantes da autarquia.

Outra importante parceria que o Ieptec firmou em 2024 foi com a Secretaria de Estado de Administração (Sead). O instituto capacitou 300 servidores da Sead e de outras secretarias, com os cursos de arquivo, assistente de recursos humanos, informática, logística e patrimônio. As primeiras turmas foram certificadas em outubro, e as demais serão até o fim de dezembro.

Alguns servidores da Secretaria de Agricultura do Acre (Seagri) também foram beneficiados com os cursos da parceria Ieptec e Sead, entre eles Sônia Cabral: “O curso nos ajudou muito, tirou a gente do analfabetismo digital e fez com que a gente se sentisse mais útil, mais atual como servidor público”.

Em setembro, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Ieptec, ofereceu 330 vagas nos cursos de gestão financeira, marketing digital, atendimento ao público, precificação, cabeleireiro, corte e costura, colorimetria para profissionais de salões de beleza e barbearia, manicure e pedicure, e curso de oratória.

Os cursos do Ieptec, em parceria com a Sete, foram abertos para a população das regionais de Rio Branco, Sobral, Calafate, São Francisco, Estação Experimental e Seis de Agosto.

Morador do bairro Calafate, o engenheiro civil Wagner Ribeiro pretende montar seu próprio negócio. Ele aproveitou a oportunidade e se inscreveu no curso de gestão financeira: “Estou achando ótimo fazer um curso gratuito no Ieptec. Irei aprender muitas coisas que vão agregar valor para mim, para meu empreendimento”, salientou.

Em outubro, com objetivo de qualificar profissionais para atuar no segmento do turismo, o governo do Acre, por meio do Ieptec, firmou convênio com a Prefeitura de Rio Branco e lançou processo seletivo com 40 vagas para a população da capital, no curso técnico em Guia de Turismo.

Certificados e diplomas entregues

Até o fim de 2024, o governo do Estado, por meio do Ieptec, deve entregar 7.617 documentos de conclusão de curso, entre certificados e diplomas. Para Antônio José de Oliveira, que concluiu o Curso Técnico de Agropecuária, a formação foi proveitosa: “De suma importância para mim, que sou filho de produtor. Vou aplicar as técnicas que aprendi na propriedade da minha família”.

Dentre as muitas certificações realizadas em 2024, houve a dos cursos de fruticultor e cafeicultor no mês de julho, em Rio Branco. Concludente do curso de cafeicultor, Cleida Maria Ribeiro demostrou empolgação com a conquista. “Sempre sonhei em plantar café, buscava por um curso desse, e quando apareceu a oportunidade eu fui uma das primeiras pessoas a se inscrever”.

Também foram registrados vários momentos especiais com formandas do programa Mulheres Mil. Em setembro, em Rio Branco, 190 mulheres foram certificadas no curso de corte e costura voltado à descaracterização e customização de peças de vestuário, a partir de roupas apreendidas pela Receita Federal do Acre.

Curso de descaracterização e customização de peças de vestuário é resultado de parceria entre Ieptec, Semulher, TJAC, Iapen e MPAC. Foto: Franklin Lima/Semulher

“Me sinto muito feliz em saber que contribuí com a vestimenta de outra pessoa. É um trabalho muito especial e que vai alcançar muitas mulheres que precisam”, disse Jaqueline Santana, aluna do curso.

Busca por conhecimento técnico e recursos para a EPT do Acre

Em fevereiro, a diretora de Ensino do Ieptec, Mara Lima, o diretor Administrativo e Financeiro, Luciano Sasai, e a chefe do Departamento de Planejamento e Orçamento, Aldenice Ferreira, estiveram no Ministério da Educação (MEC) e na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação (FNDE), em Brasília (DF).

Pretendendo conhecer novas realidades da EPT e formar parcerias, o diretor-presidente Alírio Wanderley, acompanhado de diretores e coordenadores de departamentos do instituto, visitou, em abril, o Centro Paula Souza e a sede do Senai, ambos em São Paulo (SP).

Equipe conheceu gerenciamento dos centros, referências no Brasil, na oferta de cursos técnicos, profissionais, graduações e pós-graduações tecnológicas. Foto: cedida

Ainda no estado de São Paulo, os integrantes do Ieptec conheceram as instalações das escolas técnicas de gastronomia e hospitalidade Santa Efigênia, Armando Arruda Pereira e Paulo Antonio Scarf.

“As visitas foram de muita valia para o Ieptec. Conhecemos uma realidade muito avançada no que diz respeito à gestão do ensino técnico e profissional, o que nos inspira a evoluir, para conquistar patamares cada vez mais altos; e para isso o governo do Acre tem investido”, disse Alírio Wanderley.

Com o propósito de reforçar a contribuição para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Acre, em maio, integrantes do Ieptec participaram do 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo na Educação Profissional e Tecnológica (InovEPT), promovido pelo MEC, em Brasília.

Ao lado da equipe da SEE, em junho o Ieptec participou do Encontro de Gestores Estaduais da Educação Profissional e Tecnológica. Realizado pelo MEC, em Brasília, o evento reuniu gestores de EPT de todo o país, visando ampliar conhecimentos e fortalecer a modalidade de ensino no Brasil.

Ainda em Brasília, o governador Gladson Cameli, acompanhado do presidente do Ieptec, Alírio Wanderley e equipe, recebeu a garantia de apoio do ministro da Educação, Camilo Santana, para criar a Universidade Estadual do Acre. “Está no nosso plano de governo, é um compromisso do governo com a população. Já estamos trabalhando com esse objetivo”, disse o governador. A instituição de ensino superior deve funcionar na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Ainda em agosto, integrantes do Ieptec estiveram no estado do Espírito Santo, onde conheceram a Universidade Aberta Capixaba (UnAC/Ufes) que oferece Pós-graduação em Cidades Inteligentes; o Hub ES+; o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID); e os centros estaduais de educação técnica (Ceets) Vasco Coutinho e Talmo Luiz Silva.

Em setembro, uma equipe do instituto esteve na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na capital federal, em busca de recursos para obras de conclusão dos laboratórios práticos do centro da rede Ieptec João de Deus, em Plácido de Castro.

Em outra agenda na capital federal, a equipe do Ieptec compareceu a uma reunião no MEC para tratar de melhorias para a educação técnica e profissional do Acre, como a abertura de mais de duas mil vagas no ensino em tempo integral, para os estudantes do ensino médio do itinerário profissional.

Investimentos em infraestrutura

Com o propósito de construir laboratórios adequados e bem equipados para os estudantes, no início de 2024, obras em todas as unidades do Ieptec foram iniciadas. Foram construídos ou reformados laboratórios de informática; anatomia humana; ciências; análises clínicas; raio-x; saúde bucal; estética; cozinha demonstrativa e experimental; panificação e confeitaria; camareira; restaurante e bar; hotelaria e recepção; práticas livres; solos; imagem pessoal; fotografia; e corte e costura.

Construindo e aparelhando ambientes destinados ao aprendizado prático, governo do Acre investe na qualidade do ensino oferecido pelo Ieptec. Foto: Ascom/Ieptec

“Esse grande avanço só foi possível porque temos um governador que nos ouve, atende as nossas solicitações em prol da valorização do ensino ofertado à população do estado”, disse o gestor do Ieptec, Alírio Wanderley.

De todos os espaços destinados às aulas práticas, apenas um está em fase de aparelhamento: o laboratório de odontologia da Escola Maria Moreira. O ambiente será utilizado pelos estudantes dos cursos de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal e prótese dentária. Os demais laboratórios da rede Ieptec estão em pleno funcionamento.

Sala onde funcionará laboratório de odontologia já foi reformada e tem previsão de ser utilizada no 1º semestre de 2025. Foto: Ascom/Ieptec

Quanto às obras que foram entregues em 2024, em março o governo do Acre entregou a sede do Centro Roberval Cardoso. A unidade do Ieptec possui sete salas de aula, ambientes para atividades administrativas e de apoio pedagógico, área técnica, sala de coordenação, três laboratórios para aulas práticas, refeitório, pátio e quadra de esportes.

No fim de julho, foi anunciado pelo governo do Acre, por intermédio da SEE, Ieptec e Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a reforma do prédio onde vai funcionar a Universidade Estadual do Acre, que será administrada pelo Ieptec. “Após sua conclusão, o Ieptec também passará a ofertar cursos de nível superior para a população”, declarou o presidente do instituto, Alírio Wanderley.

A Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, na Cidade do Povo, em Rio Branco, também passou por uma reforma completa em 2024, proporcionando mais conforto e segurança aos estudantes e profissionais da escola.

A unidade da rede Ieptec que atende os municípios do Juruá também está sendo revitalizada. O Ceflora funciona em Cruzeiro do Sul e está recebendo benfeitorias em toda a sua estrutura física.

Importante conquista

O Ieptec encerrou o mês de julho com uma grandiosa conquista: a entrega dos documentos estruturantes dos seus centros de ensino, para recredenciamento no Conselho Estadual de Educação (CEE). O CEE é o órgão normativo responsável pelo credenciamento e reconhecimento de cursos de todas as escolas de educação básica, pública e privada do Acre.

Cada um dos oito centros do Ieptec apresentou a documentação necessária à CEE. Os documentos consistem no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Político Pedagógico (PPP) e Regimento Interno (RI). “A entrega desses documentos representa um marco histórico para o Ieptec”, ressaltou a presidente do CEE, Elisete Machado.

Recursos conquistados e perspectivas para 2025

Em 2024, o Ieptec iniciou a execução do convênio já firmado com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), no valor de mais de R$ 900 mil, para viabilizar a aquisição de equipamentos, insumos, contratação de consultoria para capacitação e qualificação de servidores, além de oferecer mais 475 vagas em cursos para os moradores do conjunto habitacional Cidade do Povo.

Um importante convênio foi firmado entre governo do Acre e Ministério da Defesa. Com emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim, no valor de mais de R$ 912 mil, o Ieptec vai adquirir uma unidade móvel com capacidade para 15 passageiros e um ônibus que comporta até 30 pessoas. Os veículos serão utilizados para transporte de alunos e colaboradores durante a realização dos cursos e aulas práticas.

O Ieptec também recebeu recursos no valor de R$ 500 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Ribeiro. O valor está sendo alocado na instalação do laboratório de odontologia da Escola Maria Moreira, e na aquisição de equipamentos e mobiliários, instrumentais e insumos odontológicos para as aulas práticas do novo laboratório.

A deputada federal Socorro Neri destinou emenda no valor de R$ 500 mil para investimentos no projeto EmpreendeTur, lançado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Sete), em parceria com o Ieptec. Com o montante, diversos cursos voltados ao empreendedorismo foram executados pelo instituto em 2024 e continuarão sendo oferecidos em 2025.

O senador Alan Rick destinou ao Ieptec emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, para ser aplicada nos cursos do projeto Ser Mulher, que será lançado em 2025 pelo governo do Acre, por meio do Ieptec. Serão 400 vagas para capacitações nas áreas de cabeleireiro, manicure e pedicure e corte e costura. Os cursos atenderão mulheres de baixa renda, em 11 municípios do estado.

O deputado federal Coronel Ulysses destinou emenda de R$ 300 mil para compra de equipamentos e materiais para laboratórios práticos nas áreas de imagem pessoal e corte e costura, beneficiando os centros Campos Pereira e Roberval Cardoso, ambos em Rio Branco; João de Deus, em Plácido de Castro; e Ceflora, em Cruzeiro do Sul.

Laboratório de costura do Centro Campos Pereira, onde são realizadas práticas do curso de corte e costura e descaracterização e customização. Foto: Ascom/Ieptec

Cursos no setor de agricultura também receberam um importante reforço. Com recursos do governo do Estado, o Ieptec recebeu o valor de R$ 100 mil para investimentos em qualificação profissional no segmento. Os beneficiados serão os moradores de Xapuri. A emenda é de autoria do deputado estadual Manoel Moraes.

Com a aplicação dos recursos conquistados e dos que ainda devem vir, o Ieptec tem muitas perspectivas de avanços na educação técnica e profissional para 2025. O governo do Acre, por meio da autarquia, pretende ampliar ainda mais a oferta de cursos e de vagas para a população, e estudantes do ensino médio, além de projetos inovadores e expansão na infraestrutura dos centros.

E uma das grandes novidades para 2025 será o lançamento do Laboratório CPMaker, no Centro Campos Pereira, que ainda está em fase de desenvolvimento. O espaço será acessível não apenas para estudantes da unidade, mas para todos os interessados em conceber, projetar, implementar e construir protótipos, com objetivo de resolver problemas do mundo real.

O Laboratório CPMaker vai contar com impressoras, canetas e scanner 3D, máquina de corte a laser, kits modernos de ferramentas, kit arduino (Robótica), drone e kit robótica lego, além de uma incubadora para oferecer apoio a soluções de todas as áreas de atuação, capacitações, mentorias e conexão com parceiros comerciais, investidores e potenciais clientes.

Incubadora será ambiente de geração de ideias, ministração de conteúdos e discussões sobre projetos de inovação. Imagem: ilustração

Entre os muitos objetivos da criação do laboratório CPMaker, estão o apoio ao desenvolvimento do estado por meio da prototipação de produtos, expansão da Cultura Maker e a prática do learning by doing (aprender fazendo), preparando estudantes para carreiras profissionais, além de difundir a cultura empreendedora e gerar novos negócios, empregos e renda.

“Estamos planejando com muito carinho um laboratório especial, que atenderá não só o Campos Pereira, mas também todos os centros do Ieptec. O conceito de maker é uma abordagem pedagógica que incentiva os alunos a serem protagonistas do processo de aprendizagem”, explicou o coordenador do Cept em Serviços Campos Pereira, Aires Pergentino.

A quantidade elevada de ações e os números crescentes e promissores apresentados em 2024 refletem os esforços contínuos das equipes do Ieptec: “Certamente, o trabalho de excelência de nossas equipes vai se repetir em 2025. Com projetos já bem encaminhados, o ano que se inicia promete muitas conquistas, que vão desde o aumento de vagas em nossos cursos, até a ampliação das ações em geral, tudo pensando em alcançar quem realmente precisa de formação profissional e técnica”, observou o presidente Alírio Wanderley.