Homem atropela dezenas de pessoas em ataque ao mercado de Natal na Alemanha; dois mortos e dezenas de feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque ocorrido na noite desta sexta-feira (20), na cidade de Magdeburgo, no estado da Saxônia-Anhalt, leste da Alemanha. Na ocasião, um motorista avançou em alta velocidade, por volta das 19h (15h em Brasília), em um mercado de Natal da região.

A princípio se falava em 11 mortos, mas as autoridades locais só confirmaram duas, sendo que uma das vítimas fatais é uma criança. A prefeitura local contabiliza 68 feridos, sendo 15 graves. Com o ataque, dezenas de socorristas e policiais se deslocaram até o mercado de Natal, que acabou sendo fechado.

O acusado do crime foi preso e se trata de cidadão da Arábia Saudita, de 50 anos. Ele vive na Alemanha desde 2006, tem especialização em psiquiatria e mora na cidade de Bernburg, a menos de 50 quilômetros de distância de Magdeburgo. Imagens do local mostram que ele estava a abordo de BMW escura, do tipo SUV, alugado, quando acelerou e atingiu o público.

O suspeito teria dado uma entrevista há alguns dias para um blog americano anti-islã, onde afirma que o país alemão estava promovendo uma “operação secreta” para “perseguir” ex-muçulmanos sauditas e “destruir suas vidas”, enquanto cedia asilo a sírios jihadistas. Também foi localizado um vídeo publicado pelo acusado, onde diversas mensagens desconexas são ditas, sugerindo paranoia. Na gravação, o saudita chega a dizer que a polícia roubaria cartas dele.

Desde 2023 a Alemanha endureceu sua política migratória, especialmente para refugiados. Após a queda do ditador sírio Bashar al-Assad, o país suspendeu a concessão de asilo a sírios. A Arábia Saudita já pediu extradição do acusado, que é fugitivo do país, mas o pedido ainda não foi aceito pela Alemanha.

