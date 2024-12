Ex-presidente da Acisa, publicitário Rodrigo Pires morre em acidente na BR 317

Do ac24horas —

O empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Pires, de 34 anos, faleceu na noite desta quinta-feira, 19, em um grave acidente de trânsito na BR-317, próximo ao município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

De acordo com testemunhas, Rodrigo conduzia uma picape Fiat Strada, de cor cinza, no sentido Senador Guiomard/Capixaba, quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta prancha, de cor branca e placa NDH-8326, que trafegava no sentido oposto.

O irmão da vítima relatou que Rodrigo havia passado o dia em uma chácara em Senador Guiomard, na companhia de amigos, e seguia em direção à fazenda da família, localizada em um município vizinho, no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia.

O corpo de Rodrigo foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames cadavéricos. O laudo pericial, que deve ser concluído em até 30 dias, será fundamental para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Uma das hipóteses investigadas pela Polícia é que um pneu da picape tenha estourado, provocando a perda de controle do veículo.