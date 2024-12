Ação para garantir segurança alimentar de famílias afetadas pela seca ás unidades de conservação do Acre

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) implementou a Emergência Seca Amazônica 2024 para assegurar a segurança alimentar de famílias residentes em Unidades de Conservação Federais e áreas próximas afetadas pela seca. A iniciativa é realizada em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Casa Civil e Defesa Civil Nacional.

A seca na Amazônia, intensificada desde 2023 pelo fenômeno El Niño, tem reduzido o volume de chuvas e os níveis dos rios, afetando diretamente o acesso à água potável, transporte e subsistência das populações ribeirinhas e tradicionais. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), as projeções para 2024 indicam condições ainda mais críticas em comparação ao ano anterior.

Até o momento, a ação alcançou 61 Unidades de Conservação nos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão, Acre e Rondônia, com a distribuição de mais de 56 mil cestas básicas para aproximadamente 20 mil famílias. A previsão é atender mais de 36 mil famílias, totalizando 144 mil cestas distribuídas até janeiro de 2025.

A crise hídrica na região compromete a qualidade de vida dessas comunidades, que dependem dos rios para abastecimento e sustento. A Emergência Seca Amazônica 2024 busca mitigar os efeitos da seca, oferecendo suporte alimentar às populações em maior vulnerabilidade.

Veja o Monitoramento da Seca 2024:

.

.