A palavra de Gladson à equipe que produzirá novo documentário sobre a vida de Chico Mendes no Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu nesta sexta-feira, 20, a equipe do Estúdio Escarlate, que iniciou uma imersão no estado para a produção de um documentário, filme e atividades culturais, que devem se estender por mais de dois anos. Durante este período, o grupo vai qualificar artistas, gerar emprego e renda, além de produzir materiais audiovisuais sobre o líder seringueiro Chico Mendes.

Gladson Cameli colocou o Estado à disposição para atender tudo o que for necessário.

“Vamos agarrar essa oportunidade e mostrar o Acre, sem ligação com partido A ou B, mas contar a história pelo olhar daqueles que a viveram. Se sintam em casa e o que nós pudermos fazer para ajudar essa produção, vamos ajudar. Tenho o maior respeito pela história do nosso estado e a questão ambiental é uma agenda que estamos avançando e sendo referência mundial”, destacou.

No encontro, Joana Henning, CEO do grupo, listou todos os projetos que devem ser desenvolvidos no estado durante essa produção, enfatizando que o grupo não só faz a produção cinematográfica, como também deixa um legado no estado. Ao governador, ela destacou que o objetivo principal é fazer com que o Brasil e o mundo conheçam mais a história de Chico Mendes.

Todas essas atividades fazem parte da Plataforma Chico Vive, idealizada em 2024 pelo Estúdio Escarlate, pelos produtores associados Bruno Gagliasso e Jorge Paz, que viverá Chico Mendes no cinema, e o diretor Rafael Dragaud.

“Essa é uma plataforma que aposta na força do entretenimento para ações de impacto socioambiental relacionadas ao legado do Chico Mendes. Então, a gente tem como objetivo realizar diversos produtos, como um filme de ficção com distribuição no mundo, um documentário biográfico, prêmios de lideranças jovens, formação local de profissionais do Acre e cinema sustentável. Temos uma longa agenda a ser trabalhada junto ao Estado do Acre, pensando muito na potência do entretenimento para formação, geração de emprego, renda e projeção do Acre para o Brasil e para o mundo”, destacou.

Para a CEO, o estado acreano é extremamente rico e diverso, e vai contribuir muito com esse intercâmbio, mas também será beneficiado com todas as ações desenvolvidas ao longo deste ano.

“Isso gera não só experiência, troca, intercâmbio, mas também um hub de negócios. Uma possibilidade de aumentar o leque de negócios para os profissionais do Acre. A gente começa a agenda agora e tem uma previsão de dois anos de trabalho até a produção do filme. E por meio do prêmio Chico Vive e da nossa TV digital, a gente tem uma programação perene. E o Acre, como terra natal de Chico Mendes, que é o personagem central da nossa trama, vai estar em protagonismo ao longo dos projetos, porque o prêmio será anual e ele continua depois do lançamento do filme”, explica.

Está envolvido nessa produção também o diretor Walter Moreira Salles. O projeto, iniciado com o desenvolvimento de um longa-metragem de ficção, prevê ainda o lançamento de um documentário biográfico, exposições e a TV Chico Vive. Todas as iniciativas buscam honrar o legado de Chico Mendes e reforçar a importância da preservação ambiental e do engajamento social.

Impacto em todo o estado

O longa-metragem de ficção será co-dirigido pelos cineastas Sérgio Machado e Sérgio de Carvalho e estrelado pelo ator Jorge Paz, que viverá Chico Mendes no cinema. Paz também é produtor associado do longa, e obteve os direitos autorais junto aos familiares de Chico Mendes. O ator Bruno Gagliasso também é produtor associado do filme e com a sua empresa de gestão de crédito de carbono, Pachamama, promoverá a primeira produção audiovisual de grande porte, com 100% de impacto positivo.

Estão sendo feitas entrevistas com amigos e familiares de pré-produção e pesquisa para o documentário biográfico “Chico Mendes – Uma Vida pela Amazônia”. A plataforma inclui, ainda, exposições com o acervo do ambientalista, um manual do entretenimento sustentável e a TV Chico Vive, entre outras ações socioambientais. A imersão é feita em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, atuando com oficinas voltadas ao engajamento de jovens talentos no Acre.

O grupo também pretende produzir um filme de ficção, de faroeste, com muita ação. As filmagens devem ser feitas em alguns municípios, como Brasileia e Cruzeiro do Sul. A equipe deve chegar a mais de 170 pessoas. Por isso, entre as atividades, está a qualificação da rede hoteleira.

Candy Saavedra, diretora executiva do Estúdio Escarlate, disse que a busca pela parceria do governo do Acre é fundamental para que o legado do Chico Mendes e a pauta ambiental hoje desenvolvida no estado cheguem aos brasileiros.

“Esse filme vai trazer essa força e, tendo esse apoio do governo do Acre, trazendo esses profissionais aqui pra gente poder dar esses cursos, essas oficinas e acho que a gente só tem a crescer, só tem a ganhar. Acredito também que a gente vai fazer uma revolução no quesito de profissionalismo e empreendedorismo”, completou.

Além do governo, a equipe recebeu apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No encontro com o governador, esteve presente também Sérgio Siqueira, diretor da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).