Vídeo: Após passar noite na prisão, atacante Jô é liberado depois de pagar pensões atrasadas

Após passar a noite no Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) de Contagem, o atacante Jô, do Itabirito, foi liberado da prisão nesta quinta-feira (19) depois de pagar as pendências envolvendo pensão alimentícia.

O jogador ex-Corinthians foi preso na tarde da última quarta (18), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Jô foi conduzido à delegacia para resolver o valor que estava em aberto.

Veja o momento do jogador saindo da prisão:

SOLTO – Confira o momento em que o atacante Jô deixou o Ceresp, em Contagem, nesta quinta (19). Ele foi preso no dia anterior porque não pagou pensão alimentícia de um de seus filhos. Na saída, o atleta, que tem passagens pelo Galo e pelo Corinthians, não quis se pronunciar. 📹… pic.twitter.com/VDbV6pURE4 — O Tempo (@otempo) December 19, 2024

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, pela juíza Camilli Queiroz da Silva Gonçalves. É a segunda vez que Jô é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Na primeira vez, o atacante foi detido antes da partida entre o Amazonas, então clube do jogador, e a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli.

Fonte: BNEWS