‘Vem pro Acre’: a série de vídeos que pretende ampliar o turismo no Estado

Com muita beleza, humor, comida boa e experiências incríveis, a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), lançou a série “Vem pro Acre”, que mostra os destinos turísticos do estado e suas belezas. A série explora, além de destinos em meio à floresta, como a Trilha Chico Mendes, lugares mais urbanos, como o Palácio Rio Branco, que conta parte da história do Acre e funciona como sede do governo do Estado.

A série é produzida pela equipe da pasta e divulgada nas redes sociais. O apresentador Bruno Moraes visita cada local e mostra as experiências com muita informação e diversão garantida.

Além das trilhas, o Vem pro Acre deve mostrar também os museus que relembram e contam a história do estado e da população acreana, e outros destinos que despertam o interesse em saber mais da memória do Acre.

O ‘Vem pro Acre’ é mais uma das iniciativas para fomentar o turismo no estado. O titular da pasta, Marcelo Messias, ressalta a importância de projetos como este. “O Vem pro Acre é uma série que mostra nossos principais pontos turísticos em diversos municípios do estado nas rotas turísticas. Com o objetivo de fortalecer e dar mais visibilidade aos destinos, a série de vídeos vem ainda para aguçar a curiosidade não apenas dos visitantes, mas também dos acreanos e da população que reside no nosso estado”, afirma.

O Bruno Moraes explicou, ainda, o processo de criação da série. “É uma honra poder fazer parte desse projeto idealizado pela equipe de Comunicação da Sete. Essa ideia surgiu de uma necessidade de divulgar as atividades no Acre, tanto para atrair mais turistas, quanto para fazer com que os próprios acreanos desfrutem do seu espaço”, explicou.