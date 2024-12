Universidade Federal do Acre divulga edital de seleção para bolsa de mestrado

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde na Amazônia Ocidental (PPGCSAO), tornou pública nesta semana o edital do processo seletivo de bolsas de mestrado no âmbito da Demanda Social (DS), uma iniciativa da CAPES. O objetivo é selecionar candidatos regularmente matriculados ao cadastro de reserva, com vigência entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

Os interessados devem enviar a documentação necessária por e-mail (ppg.csao@ufac.br) entre os dias 20 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025. Para se candidatar, o candidato precisa se enquadrar em uma das categorias estabelecidas no edital: pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem vínculo empregatício, com vínculo empregatício afastado para estudos ou com vínculo e/ou renda.

A seleção será classificatória, com base em critérios que priorizam a vulnerabilidade socioeconômica e a ausência de bolsas de outras instituições de fomento. Além disso, será levado em consideração o vínculo empregatício e a renda do candidato. O edital estabelece ainda critérios de desempate, que incluem o histórico acadêmico e a pontuação obtida no processo seletivo anterior ao ingresso no PPGCSAO.

Os candidatos devem enviar os seguintes documentos: Ficha de Inscrição, comprovantes de situação socioeconômica, currículo Lattes atualizado e a tabela de pontuação de títulos, conforme as orientações do Anexo II.

Veja o edital:

edital_.pdf