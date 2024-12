Saiba qual marca aparece em primeiro lugar entre os carros novos mais buscados no Brasil

O modelo veicular Creta está na liderança entre os veículos zero quilômetro mais procurados pelos usuários da plataforma em novembro. Já o Chevrolet Onix lidera a lista dos modelos usados mais pesquisados no mês, segundo levantamento do Webmotors Autoinsights.

A pesquisa apresenta os rankings dos carros novos e seminovos mais procurados pelos usuários da plataforma em todo o Brasil, em novembro. O Hyundai Creta ocupa a liderança entre os veículos zero quilômetro mais buscados no período. Na sequência, o Ford Ranger e o Toyota Corolla figuram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, de acordo com o levantamento realizado pelo Webmotors Autoinsights.

Já entre os carros seminovos mais pesquisados, a Honda ocupa o topo, com o Civic, seguido por Toyota Corolla (2°) e Chevrolet Onix (3°).

Ranking dos carros 0Km e usados mais buscados pelos usuários de todo o Brasil na plataforma em novembro:

Novos

1. Hyundai Creta

2. Ford Ranger

3. Toyota Corolla

4. Jeep Compass

5. Fiat Fastback

6. Fiat Strada

7. Toyota SW4

8. Volkswagen Polo

9. Honda HR-V

10. Toyota Corolla Cross

Usados

1. Honda Civic

2. Toyota Corolla

3. Chevrolet Onix

4. Volkswagen Gol

5. Hyundai HB20

6. Volkswagen Polo

7. Honda HR-V

8. Jeep Compass

9. Volkswagen Jetta

10. Honda Fit