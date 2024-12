Pai surpreende companheira e registra filha com nome de princesa da Disney; veja

Um entregador da cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, identificado como Leandro Cleiton, resolveu surpreender a amada, Luiza Bernardon, na hora de registrar a filha. Isso porque ele decidiu registrar a pequena com o nome de uma princesa da Disney. A menina que se chamaria Sophie, se tornou Moana Sophie.

A história foi compartilhada por Luiza nas redes sociais e logo viralizou. “Se um dia você tiver um filho e o pai for registrar, vá junto”, brincou a mãe na postagem. A certidão da criança, mostrada pela mãe, gerou diversas reações nos internautas. “Pelo menos é um nome bonito, vai que ele botasse Mickey”, comentou um internauta.

Luiza sempre teve o sonho de colocar o nome de Sophie na filha, mas o companheiro sugeriu Moana por ser fã da personagem. “Desde o início da gravidez, mesmo sem sabermos o sexo, já chamávamos o bebê de Moana”, contou. Mesmo com as opiniões externas que os fizeram escolher Sophie, o rapaz decidiu unir os dois nomes para fazer uma surpresa, inspirado pelo filme que passava na televisão enquanto esperavam no hospital.

Mesmo com um espanto inicial, a mãe de Moana Sophie afirmou ter gostado da junção dos nomes. Moana significa “oceano” ou “mar” em polinésio, enquanto Sophie, derivado de Sofia, significa “sabedoria” ou “conhecimento”. “Juntos, os nomes formam ‘mar de sabedoria’. É um significado muito especial para nós”, explicou.