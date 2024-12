Mais polícia nas ruas das cidades e nas estradas do Acre neste fim de ano

Com a proximidade das festas de final de ano, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) intensificou suas ações para garantir a segurança da população. Diversas operações foram lançadas, destacando-se a Operação Papai Noel da Polícia Militar, que visa aumentar a presença policial nas ruas e proporcionar um ambiente mais seguro durante as celebrações.

De acordo com o secretário de Segurança, coronel José Américo Gaia, a operação tem como foco a prevenção de crimes e a proteção de cidadãos e turistas. “Todas as nossas forças estão mobilizadas para que a população possa festejar com tranquilidade. A segurança é uma prioridade e as operações são fundamentais para inibir ações delituosas”, afirmou.

A Polícia Civil também desempenha um papel vital nas ações de segurança, realizando operações específicas tanto na capital quanto no interior do estado. Durante a Operação Adsumus II, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, visando desarticular grupos criminosos e garantir a ordem pública.

O diretor operacional da Sejusp, coronel Atahualpa Ribera, destacou a importância dessas ações, afirmando que a secretaria está atuando de forma integrada, focando em áreas estratégicas para maximizar a eficácia das nossas operações. “A Secretaria de Segurança Pública, nesse mês de dezembro, coordenou várias atividades para a melhoria da sensação e também da segurança do povo do estado do Acre, por meio de várias ações, como a tradicional operação Papai Noel, da Polícia Militar, realizada não só na capital, mas nos outros municípios do nosso estado; a Polícia Civil dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão em pontos bem específicos que impactam os nossos dados, os nossos números estatísticos da segurança pública; e Polícia Penal fazendo o trabalho preventivo, desde o monitoramento de todas aquelas pessoas que têm alguma medida restritiva, que usam tornozeleira eletrônica, fiscalização em alguns presídios do interior, tudo para fazer com que a nossa segurança melhore”, disse.

A Polícia Penal tem intensificado esforços em presídios do interior, realizando acompanhamentos de monitorados e ações preventivas que visam a reintegração social e a segurança nos estabelecimentos prisionais. Essas medidas são essenciais para manter a ordem e minimizar possíveis conflitos.

Outra iniciativa relevante é a atuação do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que, entre os dias 19 e 31 de dezembro, realizará voos de patrulhamento aéreo. Esses esforços serão simultâneos às ações em terra da Polícia Militar, proporcionando uma cobertura abrangente e eficaz. “O patrulhamento aéreo é uma ferramenta importante para monitorar áreas de difícil acesso e garantir que nossas operações sejam mais eficazes”, explicou o coronel Gaia.

Além disso, o Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) intensificou as barreiras nas fronteiras mais próximas, como Brasileia, Capixaba e Plácido de Castro, em parceria com a Força Nacional. Essa ação é crucial para coibir o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. O patrulhamento fluvial em Tarauacá, Feijó e Jordão, também faz parte da operação Adsumus e reforça ainda mais a segurança nas regiões ribeirinhas.

Com todas essas ações, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre visa proporcionar um final de ano seguro e tranquilo para todos. A colaboração entre as diferentes forças de segurança é fundamental para o sucesso dessas operações, garantindo que a população possa celebrar as festividades com paz e segurança.