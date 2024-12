Governo do Acre qualificou mais de 18,4 mil servidores em 5 anos

Uma gestão pública de qualidade começa com servidores bem capacitados. Com esse compromisso, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), qualificou mais de 10.500 servidores somente neste ano, totalizando mais de 18,4 mil profissionais capacitados nos últimos cinco anos. Essas ações reforçam o compromisso com a formação contínua e o aprimoramento da gestão pública no Estado.

A Sead, por meio do Departamento de Formação e Capacitação do Servidor (Decap), tem como objetivo alcançar os servidores públicos do Estado com formação continuada (especialização, mestrado e doutorado) e cursos livres como palestras, cursos técnicos, workshops, oficinas e seminários, destinados à promoção da qualidade da prestação de serviços e à inovação dos processos gerenciais, técnico-administrativos e comportamentais, além da valorização do próprio servidor, incluindo a melhoria das perspectivas em sua carreira profissional. Com as capacitações, os servidores podem descobrir novos talentos e aptidões, adquirir conhecimentos e promover a diferença prática nos órgãos onde atuam.

Em 2019, com o início da nova gestão, o Decap formou 1.554 servidores, alcançados por meio da realização de 22 cursos. Em 2020, a realização das atividades do departamento foi comprometida pela pandemia da covid-19. Nesse contexto, em agosto daquele ano, foi lançada a plataforma do servidor, tornando os conteúdos ministrados em cursos e palestras disponíveis, alinhando o conhecimento dos servidores de todos os municípios acreanos.

Em 2021, com a aprovação e publicação do Decreto nº 8.097/2021, que regulamentou o art. 72 da Lei Complementar nº 39, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a gratificação por encargos de cursos e concursos, foi possível a elaboração do primeiro edital de cadastro de instrutores, com o objetivo de incentivar os servidores a serem multiplicadores dos conhecimentos constituídos ao longo de suas carreiras. A iniciativa permitiu que os cursos presenciais tivessem alcance em outras regionais do Acre, incluindo o Juruá, sediada em Cruzeiro do Sul, e a do Alto Acre, sediada em Brasileia, alcançando 2.070 servidores.

Já em 2022, o destaque foi a especialização “Planejamento, organização e sustentabilidade em gestão pública”, com duração de 12 meses. A execução do treinamento foi possível após ser assinado o termo de convênio entre o Estado, a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e Pesquisa e Extensão (Fundape), no formato de educação a distância, com 541 servidores inscritos e 440 concludentes. Mantendo o foco, as diversas atividades não pararam no Decap, totalizando 1.710 servidores alcançados com as demais capacitações.

Em 2023, mais de 2.826 servidores foram capacitados, tendo como inovação o lançamento do Projeto Itinerante de Gestão de Pessoas, com o objetivo de ajustar as informações sobre a vida funcional dos servidores lotados no interior do estado, democratizando o conhecimento e o devido preparo para esses servidores, demonstrando a responsabilidade, o compromisso e preocupação da Sead em incluir todos os servidores.

Diante das inovações, o Decap certificou em torno de 3.800 servidores e mais de 6 mil servidores foram qualificados por meio do canal do Youtube, totalizando 10.550 servidores alcançados diretamente, com 101 cursos ministrados com os mais diversos focos, incluindo o Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, com o renomado professor Ronny Charles Torres e o Curso de Gestão Avançada do Grupo Amana-Key, para diversos gestores, diretores e secretários de Estado, chegando, assim, a 10 mil servidores bem preparados para o desenvolvimento de suas funções.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, destacou a realização de um sonho do governo do Estado. “Trazer o Amana-Key para o Acre era um grande objetivo do governo, especialmente para capacitar nossos gestores públicos. Tenho certeza de que os conhecimentos adquiridos serão aplicados no dia a dia, beneficiando a sociedade e o Estado como um todo.”

Além disso, durante o ano de 2024, a Sead seguiu com a 2ª edição do Projeto RH Itinerante de Gestão de Pessoas, que promoveu o alinhamento de informações com os órgãos públicos das regionais do Baixo e Alto Acre, Juruá e Purus. O secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Duarte, enfatizou o compromisso do governo com a capacitação contínua dos servidores. “Reunimos os chefes de RH e suas equipes para discutir o plano estratégico de gestão de pessoas, com o objetivo de aprimorar a qualidade do serviço público. Buscamos desenvolver ideias, estabelecer indicadores e metas, e promover melhorias no ambiente organizacional, por meio de pesquisas internas e processos seletivos mais objetivos, fortalecendo as práticas de gestão”, disse.

Entre as atividades de encerramento de 2024, ainda foi realizado o 2º Encontro dos Estagiários da Administração Pública, com o objetivo de proporcionar um momento de integração, aprendizado e troca de experiências para os mais de 150 estagiários. E, por fim, consagrando as atividades do Decap, foi realizada a solenidade de certificação e valorização dos instrutores que fizeram a diferença nas qualificações do ano, dando ênfase para os dez instrutores mais bem avaliados pelos cursistas, que receberam troféus em reconhecimento ao impacto positivo e à excelência no ensino