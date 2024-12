Covid-19 segue matando no Estado e tirou a vida de 13 acreanos em 2024

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), divulgou nesta quinta-feira, 19, os dados mais recentes sobre a situação da covid-19 no estado. O boletim destaca a evolução dos casos, óbitos e medidas preventivas, servindo como ferramenta essencial para o planejamento de ações em saúde pública.

Em 2024, foram confirmados 2.410 novos casos e 13 óbitos até a última semana epidemiológica. Segundo o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o avanço da vacinação tem contribuído significativamente para a redução de casos graves e óbitos.

“A vacinação foi crucial para minimizar o impacto da pandemia nos últimos dois anos, mas é fundamental que a população mantenha os cuidados básicos de prevenção”, ressaltou o secretário.

A ampliação da cobertura vacinal refletiu diretamente na queda do número de casos graves e mortes. Em 2023, o Acre apresentou uma incidência de 896,1 casos por 100.000 habitantes. Em 2024, até a SE 49, esse número caiu para 269,4 casos por 100.000 habitantes.

Perfis epidemiológicos: Quem são os mais afetados?

O perfil epidemiológico dos casos e óbitos apresenta padrões claros:

Casos confirmados em 2024:

Maior incidência entre mulheres de 30 a 39 anos.

Homens de 40 a 49 anos também são bastante afetados.

O sexo feminino representa 63,6% do total de casos confirmados.

Pessoas pardas continuam sendo a maioria entre os casos confirmados (65,0%), seguidas por brancas (11,2%) e amarelas (10,7%).

Óbitos em 2024:

Predominância entre pessoas acima de 60 anos.

68,9% dos óbitos ocorreram em pacientes com comorbidades.

Os homens foram levemente mais afetados que as mulheres.

Os indicadores de letalidade e mortalidade também foram atualizados. O Acre apresentou uma letalidade de 0,4% em 2024, enquanto o coeficiente de mortalidade foi de 45 óbitos por 100.000 habitantes.

Informações ao público

A população pode acessar informações detalhadas sobre a covid-19, incluindo os índices de vacinação, no endereço eletrônico https://www.observatorio.saude.ac.gov.br/

É essencial manter os cuidados necessários, como uso de máscaras, em ambientes super lotados, fechados e com ventilação de ar inadequada ou e casos de suspeitas e sintomas.

BOLETIM COVID-19 SE 50 ACRE_16.12.2024