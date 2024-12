VÍDEO: Mulheres “saem na mão” após briga em academia; assista

Um grupo de mulheres foi flagrado trocando socos e chutes após uma briga em uma academia de goiânia. Nas imagens que foram divulgadas, é possível ver que algumas pessoas ainda tentaram separar a confusão, porém sem sucesso.

O desentendimento entre as mulheres aconteceu na última segunda-feira (16), em uma academia na Avenida T-4, no Setor Bueno. De acordo com as testemunhas ouvidas pela TV Anhanguera, a briga começou por um aparelho na sala de musculação.

Em nota enviada ao site G1, a rede de academias Bluefit afirmou não compactuar com qualquer forma de violência e que a segurança e o bem-estar de alunos e colaboradores são prioridades absolutas.

A rede também informou que medidas imediatas foram adotadas, com a possibilidade de novas ações em conformidade com as apurações e as normas internas.

Assista





Fonte: BNEWS