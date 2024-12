VÍDEO: Coxinha explode em rosto de homem e causa queimadura

O dono do estabelecimento contou que a coxinha estava na estufa e tudo parecia normal | Bnews - Divulgação Reprodução l Redes Socias

Um homem levou um susto depois de tentar comer uma coxinha em uma lanchonete no Bairro Alto, em Curitiba. Isso porque o lanche simplesmente explodiu após uma mordida do rapaz. O caso aconteceu na última sexta-feira (13).

De acordo com o dono do estabelecimento, a coxinha estava na estufa. Ele retirou e entregou para o cliente.

Segundo publicação do Bem Paraná, o proprietário do local contou que o barulho foi “parecido com o pneu de uma bicicleta estourando”. O cliente precisou de atendimento médico e sofreu queimaduras leves.

O momento foi compartilhado nas redes sociais e o empresário contou que nunca tinha visto uma situação dessas. Ele alegou ter visto casos de coxinhas explodirem enquanto eram fritas, mas não depois de prontas.

