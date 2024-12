Socorro Neri quer Mailza disputando governo em 2026; Crica analisa essa tendência: o que vem por aí?

A deputada federal Socorro Neri (foto) quer o PP com candidatura própria ao governo, na eleição de 2026, e defende que este nome seja o da vice-governadora Mailza Assis (PP). Foi o que disse ontem em postagem ao BLOG. Para a parlamentar, pelo potencial político do PP, este não pode deixar de ter um postulante ao Palácio Rio Branco do seu quadro. Sobre o seu futuro, destacou que o foco é disputar a reeleição, mas ressaltou estar preparada para outras missões, o que vai depender do que decidir o governador Gladson Cameli.

VIAJANDO NA MAIONESES

Grupos de bolsonaristas têm postado que com a posse do Trump, os EUA, vão pressionar o Brasil para o Bolsonaro se tornar elegível em 2026. Eita viagem na maionese maluca….

EXCELENTE QUADRO

O senador Petecão (PSD) tem conversa encaminhada com a jornalista Andréia Oliveira para comandar sua assessoria de imprensa. Conheço. Excelente profissional e uma das melhores do ramo.

NÃO HÁ MAIS LUGAR

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem que se profissionalizar mesmo, na atual conjuntura política do Acre, não há mais lugar para o amadorismo.

APOIOS DECLARADOS

A candidata a deputada federal Fernanda Hassem (PP), não esconde que definiu apoio a dois candidatos a senador, para a eleição de 2026: Gladson Cameli e Sérgio Petecão.

PEDIDO DE AJUDA

Chega a informação que o prefeito Bocalom quer impedir que o PP tenha candidato à presidência da Câmara Municipal de Rio Branco, e para isso teria procurado o governador Gladson. Boca quer o PP como seu puxadinho.

BANQUINHA DE BODÓ

Caso o PP – com a maior bancada de vereadores – não tenha a independência de ter uma candidatura própria para presidir a Câmara Municipal de Rio Branco, melhor colocar uma banca de vender bodó.

QUALQUER CENÁRIO

Uma coisa é certa: em qualquer cenário, com ou sem o PP; o Velho Boca vai lutar para fazer o vereador eleito Joabe Lira (UB), presidente da Câmara de Rio Branco. Disso não tenho dúvida. E é um direito seu.

NADA DE NOVIDADE

Nada que possa ser considerado como novidade, que mexa com o cenário político, a entrevista do governador Gladson Cameli ontem ao “Bar do Vaz”. Enveredou por temas batidos e de conhecimento de quem milita na política.

LONGE DA MÍDIA

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PODEMOS) vai passar dois anos no ostracismo, fora da mídia, até chegar em 2026, quando poderá disputar um mandato de deputado federal. Sua relação com a imprensa sempre foi estremecida.

NÃO ESTAVA PREPARADO

Eleição se ganha e se perde, e o prefeito Mazinho jamais colocou na sua conta perder a eleição para a prefeitura de Sena Madureira.

REI DO CAFÉ

A preocupação maior do prefeito Tião Bocalom no momento, não é a política partidária, mas seu imenso cafezal, que quer dobrar a área plantada na sua fazenda. Quer ser a médio prazo, o Rei do Café do Alto Acre.

SEM MANDATO

O PL quer montar uma chapa de deputado federal para a disputa de 2026, como nomes sem mandatos. Não duvido que consiga formar uma chapa forte; sabe mexer como poucos na seara da articulação política.

CONVERSA NA AGULHA

Bittar deve conversar com a ex-prefeita Leila Galvão (MDB) para disputar uma vaga de deputada federal pelo PL. Não sei se conseguirá: trabalhou a favor do seu adversário para a prefeitura de Brasiléia. Mas, como política é conveniência, não duvido que eles façam juras de amor nos palanques de 2026.

TÁBUA DE SALVAÇÃO

O PCdoB não tem quadros próprios capazes de garantir a reeleição do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). Mais do nunca deve torcer para que se mantenha a Federação PT-PCdoB-PV, na eleição de 2026.

AÇÃO ENTRE AMIGOS

Há uma conversa com um empresário local – que esteve na campanha- para que este desbanque o atual fornecedor, e passe a vender os insumos para tratamento da água para o SAERB. Uma briga de gente grande.

NÃO SE RECUPEROU

Quem conversou, recentemente, com o Dr. Nogueira – ex-secretário municipal de Saúde – revelou ao BLOG de que ele ainda não se refez do tombo, e até hoje não sabe porque foi apeado do cargo sem explicação plausível, por ter sido árduo na campanha.

ALTA ROTATIVIDADE

A secretaria municipal de Saúde é de alta rotatividade. Por lá já passaram Sheila Andrade, Jonathan Santiago, Frank Lima e agora Rennan Biths.

NÃO É ESTÁTICO

O cenário político do estado, como em todos os outros, não é estático, muda ao sabor dos acontecimentos. O quadro de hoje pode ser completamente diferente em 2026. Por isso, cautela e caldo de galinha.

NOMES PARA FEDERAL

Deputado Pedro Longo, prefeita Fernanda Hassem, empresário José Adriano, professor Minoru Kinpara, Dra. Vanda Milani, ex-deputada Leila Galvão, prefeito Mazinho Serafim, Pedro Pascoal, Aberson Carvalho, são os nomes mais citados nas redes políticas, como candidatos à Câmara Federal em 2026, entre os sem mandatos federais.

BATEU TODOS

Na recente pesquisa do Quest, o presidente Lula bateu numa simulação todos os adversários em potencial para a presidência em 2026, inclusive, o Bolsonaro, que está inelegível. Qualquer reclamação endereçar à Queste, e não a este BLOG.

CINCO ESTRELAS NÃO VOTA

O homem da APEX, Jorge Viana, vive dentro de aviões na classe executiva, se hospeda em hotel cinco estrelas, para reuniões no exterior. Esqueceu que o hotel cinco estrelas não vota para senador. O JV é sim a maior liderança política da oposição, sua votação é eclética, e além dos muros petistas; foi um bom governador e bom prefeito, mas abandonar o Acre para só aparecer no período eleitoral, pode ser um erro na sua intenção de disputar uma vaga para senador.

FRASE MARCANTE

“Fulano não tem inimigos. Em compensação, nenhum de seus amigos gosta dele”. Oscar Wilde.