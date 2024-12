Promessa é de um grande Revéllion da Família em Cruzeiro do Sul na virada do ano

O ano de 2025 chegará em grande estilo para a população do Vale do Juruá, em especial aos mais de 90 mil habitantes de Cruzeiro do Sul. Mais uma vez, o governo do Acre e parceiros preparam uma programação especial para celebrar a chegada do Ano Novo com entretenimento, geração de oportunidades e renda, e muita alegria. Os preparativos para o Réveillon da Família se iniciaram nesta quarta-feira, 18, com visita técnica da equipe de organização às dependências do estádio Arena do Juruá, local de realização da festividade.

“A realização do Réveillon da Família, em Cruzeiro do Sul, tornou-se uma tradição. As edições anteriores da festa foram um sucesso, em função da estrutura oferecida pelo governo do Estado, e, por isso, temos a expectativa de que este ano a festividade será muito melhor”, destaca Luiz Cunha, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs).

No local será erguido o palco de shows e disponibilizado espaço para a venda de bebidas e comidas típicas, além de preparada a área para o estacionamento de veículos.

A Arena do Juruá, tradicional praça esportiva da região, recebeu nos últimos anos investimentos do Estado que propiciam ao local receber grandes eventos, como a Expoacre Juruá, o Festival da Farinha e o Réveillon da Família. “Vamos melhorar pontos de acesso nas dependências da arena, preparar o estacionamento e executar a limpeza do local em parceria com a Prefeitura Municipal. Vamos deixar tudo pronto para melhor acolher a população”, ratifica José Mauri Barboza, gerente da Macrorregional II do Deracre em Cruzeiro do Sul.

Dois shows nacionais vão animar o Réveillon dos cruzeirenses

Segundo a organização, cerca de 40 mil pessoas devem formar o público estimado da festa da virada na segunda maior cidade do Acre. Além de talentos locais, os artistas de renome nacional Tarcísio do Acordeão e Chicão dos Teclados devem animar a multidão até as primeiras horas do dia 1° de janeiro, com músicas no estilo brega e forró.

“Será mais um presente do governo do Estado e demais parceiros à população local, que ficará marcado na memória afetiva das pessoas”, observa Luiz Cunha.

Público contará com trânsito organizado e segurança reforçada

Em parceria com o Estado, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Mobilidade de Trânsito (Semtrans), prepara um esquema especial de trânsito, que organizará os trajetos que dão acesso à arena de shows, com o objetivo de evitar congestionamentos e garantir conforto e segurança às famílias que prestigiarem o evento.

A Polícia Militar distribuirá policiais de forma estratégica para atuar em pontos distintos da arena, para garantir a passagem de ano segura e com paz aos cruzeirenses e turistas. Além disso, equipes farão rondas pelo município a fim de inibir práticas criminosas.