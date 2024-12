Pesquiadores revelam razões para os turistas virem ao Acre; visitantes tem renda média de R$4,2 mil

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre sediou mais uma importante reunião da Câmara Técnica de Turismo, parte do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. O encontro reuniu representantes do trade turístico local e entidades do segmento, com pautas voltadas à atualização do programa Del Turismo, apresentação do painel de inteligência do movimento Vai Turismo e resultados preliminares de uma pesquisa sobre o perfil do turista que visita o estado.

O coordenador da Câmara Técnica, João Bosco Nunes, destacou a relevância das discussões: “Nós conseguimos abordar três pautas bem importantes, sendo a primeira sobre o perfil do turista, uma pesquisa que estamos realizando em parceria com a Universidade Federal do Acre, que nos deu números interessantes sobre os turistas que visitam a capital Rio Branco e, em seguida, falamos do movimento Vai Turismo, onde apresentamos um painel com números macroeconômicos que nos ajudam a compreender melhor os projetos cadastrados no portal. Por fim, discutimos os trabalhos realizados nos municípios de Rio Branco, Xapuri e Epitaciolândia, através do programa Del Turismo, e traçamos ideias preliminares para 2025″ .

Entre os destaques da reunião esteve a apresentação da pesquisa “Revisitando o Turismo: Um olhar pensando no futuro”, conduzida pelo professor titular de Econometria, Dr. Rubicleis Gomes da Silva. O levantamento revelou que o turismo de negócios é a principal motivação para visitas ao Acre, com turistas majoritariamente em torno de 40 anos, com nível superior e renda média de R$ 4.200.

“As pessoas que vêm ao Acre para negócios costumam permanecer por cinco dias, geralmente de segunda a sexta-feira. Isso gera um conjunto de informações extremamente relevante para o setor. Com base nessas características, é possível criar ações que fortaleçam a cadeia do turismo no estado”, afirmou Rubicleis. Ele ainda observou que, embora o estado cause uma boa impressão nos visitantes, suas características ambientais e gastronômicas ainda não são os principais atrativos.

O consultor do programa Del Turismo, Estácio Alexandre de Alencar Guimarães, trouxe um panorama detalhado sobre as ações nos municípios de Epitaciolândia, Xapuri e Rio Branco entre 2022 e 2028.

No município de Epitaciolândia, dos 38 projetos planejados, 10 foram concluídos e 8 estão em fase final. Entre as iniciativas de destaque estão a criação de uma marca turística, preservação de nascentes, plantio de 865 mudas nativas e revitalização do Parque Ecológico Wilson Pinheiro, além da inclusão da cidade no “Top 100” de destinos turísticos sustentáveis.

Em Xapuri, foram propostos 25 projetos até 2026, com 13 concluídos e 3 em execução. Os avanços incluem a criação de produtos turísticos como city tours, visitas à Reserva Chico Mendes, etnoturismo e o início do turismo de base comunitária. Além disso, a cidade ganhou seu primeiro curso de inglês voltado ao turismo e o Plano Municipal de Turismo.

Já em Rio Branco, dos 32 projetos previstos até 2028, 7 já foram finalizados e 3 estão em execução. Entre as principais ações estão a criação de circuitos turísticos (histórico, ecológico e das artes), totens informativos no aeroporto, mapeamento de geoglifos para rotas turísticas, e a instalação de Wi-Fi gratuito em duas praças. Outro marco foi a Certificação Bronze do Parque Chico Mendes pela Green Destinations e o lançamento do primeiro curso de guia turístico pela IPT.

O programa Del Turismo planeja ampliar suas ações em 2025, incluindo municípios como Assis Brasil. A meta é fortalecer ainda mais o turismo sustentável e integrar novas localidades ao circuito turístico acreano.

“O desenvolvimento do turismo passa pela união de esforços de toda a cadeia produtiva do turismo, perfazendo os entes privados e públicos, e eventos como este reforçam a importância de um planejamento estratégico que promova o turismo do Acre como destino turístico sustentável”, concluiu João Bosco Nunes.