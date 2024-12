Jovem pisa em esteira ligada na academia e cena viraliza; assista

Garota bateu suas costas na esteira, mas logo se levantou, mostrando que nada mais grave tinha acontecido com ela | Bnews - Divulgação Reprodução// TikTok @lluanarsilva

A jovem Luana Silva acabou viralizando no TikTok após sofrer um acidente na academia, divertindo e preocupando os usuários da rede social.

O vídeo, postado no último domingo (15), mostra a garota colocando seu pé na esteira, que estava ligada, a jovem cai sendo lançada abruptamente para baixo.

Luana bateu suas costas na esteira, mas logo se levantou, mostrando que nada mais grave tinha acontecido com ela.

A postagem já conta com mais de 800 mil curtidas e com quase 17 mil comentários. “Já me aconteceu. Troquei de academia!”, disse uma seguidora. “Nunca mais eu aparecia nessa academia!”, disse rindo outra internauta.

