Governo do Acre define nova data para aplicação das provas do Concurso Público da Educação

Reafirmando seu compromisso com a transparência e a isonomia, o governo do Estado, por meio das secretaria de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), informa que a nova data da prova do concurso está definida para o dia 6 de abril de 2025.

A atualização, realizada em acordo com o Instituto Nosso Rumo, empresa responsável pela condução do concurso, ajusta as datas de forma parcial. O cronograma completo será divulgado pelos canais oficiais do governo nos próximos dias. O Estado está tomando todas as medidas necessárias para que a prova aconteça de forma segura, priorizando a integridade e a segurança do processo de reaplicação.

O governo reforça, ainda, que o concurso da educação representa uma oportunidade de fortalecer a rede de ensino do Acre, garantindo a contratação de profissionais qualificados para contribuir com o desenvolvimento educacional do Estado. Essa iniciativa reafirma o compromisso da gestão pública com a melhoria dos serviços prestados à população acreana.

“Essa nova data foi definida para assegurar a realização de um concurso justo e transparente, reafirmando o compromisso do governador Gladson Cameli com a seleção de profissionais que contribuirão para o avanço da educação no Acre”, afirma o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho.