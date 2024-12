Governo do Acre conclui com sucesso operação de resgate de unidade básica de saúde fluvial no Rio Juruá

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), em parceria com a Prefeitura de Rodrigues Alves, concluiu a reflutuação da balsa unidade básica de saúde (UBS) fluvial na comunidade Agrovila do Muju, no Rio Juruá.

“A reflutuação da UBS fluvial mostra o poder da união entre as instituições em momentos desafiadores. Foi um trabalho árduo, com o esforço dos bombeiros mergulhadores, o apoio logístico do Deracre e o compromisso do governador Gladson Cameli, para que a embarcação voltasse a atender as famílias ribeirinhas que tanto dependem desse serviço”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Governo do Acre supera desafios e conclui reflutuação da UBS fluvial no Rio Juruá, garantindo saúde e cuidado para as comunidades ribeirinhas. Foto: Ascom/Deracre

A operação, que durou sete dias, garante a retomada do transporte fluvial essencial para o atendimento de saúde da comunidade ribeirinha. O trabalho contou com o apoio de balsas, máquinas e mergulhadores especializados, superando desafios como o peso da embarcação e o aumento do nível do rio. A ação foi acompanhada pelo gerente da Macrorregional I, Mauri Barboza, pelo capitão Josadac Cavalcante, pelo prefeito Jailson Amorim e pelo prefeito eleito Salatiel Magalhães.

Com o apoio de mergulhadores, balsas e a logística do Deracre, a UBS fluvial retorna ao atendimento das comunidades do Rio Juruá. Foto: CBMAC/Assessoria

“A operação foi desafiadora, especialmente devido ao peso da embarcação e às condições do rio, que exigiram precisão e muito trabalho em equipe. Com o apoio logístico do Deracre, o comprometimento dos nossos mergulhadores e a colaboração de todos os envolvidos, conseguimos concluir a reflutuação com sucesso, garantindo que a UBS fluvial volte a atender a população ribeirinha”, destacou o capitão Josadac Cavalcante.

Com a conclusão dos serviços, a UBS fluvial está novamente em operação, assegurando atendimento médico à população.