Goleiro do PSG sofre solada perigosa e fica com rosto completamente ferido; assista ao lance

Lance grave com goleiro aconteceu durante jogo do Campeonato Francês, entre Mônaco x PSG | Bnews - Divulgação Reprodução/BEIN Sports

Lance grave com goleiro aconteceu durante jogo do Campeonato Francês, entre Mônaco x PSG | Bnews - Divulgação Reprodução/BEIN Sports

Jogando a 16ª rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, do PSG sofreu uma entrada perigosa após lance com o zagueiro Wilfried Singo, do Mônaco. O arqueiro do Paris Saint-Germain levou um pisão no rosto e ficou ferido.

O susto aconteceu aos 17 minutos da partida, e por incrível que pareça, o defensor do Mônaco levou apenas cartão amarelo no lance perigoso. Com cortes no rosto, causado pelas travas da chuteira do jogador adversário, o goleiro do PSG levou pontos e precisou ser substituído pelo reserva imediato Matvey Safonov.

Veja:

Veja mais fotos:

O rosto de Donnarumma após dividida com o jogador do Mônaco, que sequer recebeu cartão amarelo. pic.twitter.com/9ZiGmzJFuC — Bola Do Jogo (@boladojogo10) December 18, 2024

Fonte: BNEWS