Como foi a 1a Mostra Olhos da Alma, que reuniu deficientes visuais e familiares em Rio Branco?

Com muita música e diversas apresentações artísticas, a 1ª Mostra Artística Olhos da Alma reuniu na noite desta terça-feira, 17, no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco, pais, alunos e membros da comunidade que frequenta o Centro de Atendimento Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), instituição que integra a Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE).

O evento contou com diversas performances realizadas por pessoas com deficiência visual atendidas pelo CAP, celebrando o Dia Nacional do Pessoa com Deficiência Visual, marcado no dia 13 de dezembro; o aniversário de 24 anos da instituição, celebrado no dia 14; e o encerramento das atividades de 2024.

“É o dia que estamos aqui para dar voz às pessoas com deficiência visual, celebrarmos e fazer com que essas pessoas também tenham um momento social”, explicou a coordenadora do CAP, Christina Nogueira.

Uma das apresentações marcantes da noite foi a de Pedro Marques e Lidiane Mariano, que juntos cantaram uma música do gênero sertanejo, o preferido de Pedro. “Gosto muito desse tipo de música”, ressaltou o jovem.

Ambos são acometidos de cegueira total. Aos 13 anos, Pedro recebe apoio pedagógico do CAP, em cooperação com a escola onde estuda, que faz parte da rede privada. Já Lidiane, que começou a vida escolar na Educação de Jovens e Adultos, atualmente é formada em Química. “Durante toda a minha vida escolar o CAP esteve presente”, relatou.

Outra apresentação musical que encantou o público foi a Linyckr Ranniê Sales, que apresentou uma música religiosa. “Foi a primeira vez que eu me apresentei e escolhi uma música da minha religião”, relatou. O jovem, que possui baixa visão, também é aluno do CAP e atualmente, além de praticar atletismo e empreender no comércio, vai iniciar o ensino médio no Instituto Federal do Acre (Ifac).

Em 2024, o CAP atendeu diretamente cerca de 80 pessoas com deficiência visual em Rio Branco, além de dar suporte a cerca de cem alunos da rede estadual.

Entre as ações do Centro, está a produção de materiais acessíveis como livros em braile, áudio, formato digital, e objetos em 3D, bem como o oferecimento de capacitações, palestras e workshops para profissionais que trabalham com pessoas com deficiência visual.

Outra frente de trabalho da instituição é o ensino de habilidades práticas, como escrita em braile, uso do soroban (instrumento para cálculos) e técnicas de orientação e mobilidade, além da promoção de eventos ao longo do ano, incluindo atividades em datas comemorativas.