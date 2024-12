Com vaga para o Acre, INSS divulga edital de concurso público

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou na noite de terça-feira, 18, o edital de concurso público para o preenchimento de 500 vagas no cargo de Perito Médico Federal. O certame oferece 250 vagas para início imediato e outras 250 destinadas a cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 14.166,99 para uma jornada de 40 horas semanais.

Com uma vaga na modalidade de ampla concorrência para o Acre, é necessário ter graduação em medicina. As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de dezembro e 9 de janeiro no site da banca organizadora, o Cebraspe, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 120,00. A prova acontece dia 16 de fevereiro.

O cargo de Perito Médico Federal é essencial para o funcionamento do INSS, sendo responsável pela avaliação de segurados em processos de benefícios previdenciários e assistenciais.

Vale lembrar que foi sancionado em 2023 o reajuste salarial de 9% dos servidores do executivo federal. Com isso, as remunerações dos servidores do INSS passaram a ser as seguintes:

Perito Médico Federal: 20h: de R$ 7.282,84 para R$ 7.938,50; 30h: de R$ 10.923,26 para R$ 11.906,24; e 40h: de R$ 14.564,68 para R$ 15.875,99.

O salário é composto pelo vencimento básico mais a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP.

Veja o edital, clicando aqui