Cerimônia do TRE marca diplomação dos eleitos da capital do Acre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou, nesta terça-feira (17), a cerimônia de diplomação dos 23 eleitos que ocuparão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores de Rio Branco. O evento, que lotou o Teatro da Universidade Federal do Acre (UFAC), marcou o encerramento oficial do processo eleitoral de 2024 e reafirmou o compromisso com a democracia no estado.

A cerimônia foi conduzida pelo Juiz Eleitoral Alesson Braz e pelo Presidente do TRE-AC, Desembargador Júnior Alberto. A mesa de honra foi composta pela Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral, Desembargadora Waldirene Cordeiro; pelo Governador do Acre, Gladson Cameli; pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Desembargador Luiz Camolez; pelo Desembargador Laudivon Nogueira; pelo Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; pelo Presidente da Câmara Municipal, Raimundo Neném; e pela Reitora da UFAC, Guida Aquino. Também estiveram presentes representantes da OAB-AC, do Ministério Público e de outras instituições parceiras da Justiça Eleitoral.

Na plateia, destacaram-se os membros da Corte Eleitoral acreana Luzia Farias, Fernando Nóbrega e Felipe Henrique, além de familiares e amigos dos diplomados, que celebraram este momento significativo para a política local.

O vereador mais votado, Bruno Moraes, destacou a força da democracia participativa:

“A democracia está no povo. Juntos, podemos construir uma sociedade que valorize as diferenças, promova o bem comum e coloque as pessoas no centro das discussões. É com esse espírito que assumo este mandato, comprometido com os anseios da nossa gente”, disse.

O prefeito reeleito, Tião Bocalom, reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento econômico. “Aos 71 anos, estou pronto para continuar cuidando da nossa cidade. Precisamos gerar empregos e oportunidades para o nosso povo. Cabe a nós, governo estadual e prefeitura, criar um ambiente propício para que a iniciativa privada invista em Rio Branco e no Acre. Agradeço à Justiça Eleitoral pelo excelente trabalho que nos permite estar aqui hoje. Vamos seguir trabalhando com dedicação”, destacou.

O Governador Gladson Cameli enfatizou a urgência em atender às demandas da população. “2024 foi um ano de emoções. Quando tomarem posse em 1º de janeiro, lembrem-se de que cada dia será uma contagem regressiva. Não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. É hora de darmos respostas ao povo que nos elegeu, corrigindo o que precisa ser corrigido e melhorando o que deve ser melhorado. Um estado forte se constrói com poderes e instituições fortalecidas e com respeito constitucional. Vamos juntos honrar a confiança da população. Sou grato por todos os mandatos que recebi e continuarei trabalhando pelo Acre”.

O Desembargador Luiz Camolez, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, destacou a responsabilidade dos eleitos. “É com grande satisfação que participo desta cerimônia que simboliza a força da nossa democracia. Aos diplomados, lembro que cada diploma entregue hoje carrega a confiança e a esperança do povo acreano. Que vocês possam exercer seus mandatos com ética, transparência e compromisso, trabalhando incansavelmente pelo bem-estar da nossa sociedade. A Justiça Eleitoral cumpriu seu papel com excelência, garantindo que a vontade popular fosse respeitada. Parabéns a todos e sucesso nesta nova jornada”.

A Desembargadora Waldirene Cordeiro, Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral, ressaltou a dedicação da Justiça Eleitoral e a necessidade de maior representatividade feminina. “A diplomação reflete a legitimidade política conferida pelo povo de Rio Branco por meio do voto direto e secreto. A Justiça Eleitoral trabalhou incansavelmente para garantir a lisura do pleito. É um esforço conjunto que envolve coragem, segurança e transparência. Hoje tive o privilégio de entregar o diploma à vereadora Elzinha Mendonça, uma das duas mulheres eleitas. Precisamos de mais mulheres na política, lutando por um país e um Acre melhores. Os sonhos do nosso povo estão depositados em vossas mãos”.

O Juiz Eleitoral Alesson Braz elogiou o comportamento dos candidatos durante o processo eleitoral. “Tivemos uma eleição tranquila, reflexo da postura responsável de todos os candidatos. Parabéns pelo espírito democrático. A Justiça Eleitoral, sob a liderança do Desembargador Júnior Alberto, manteve-se serena e atuante. Agradeço aos servidores pelo empenho em nome da servidora Irisnaila, mais conhecida como Naná – uma pessoa incansável e dedicada. Aos eleitos, vocês têm quatro anos para escrever suas histórias. Que honrem suas famílias e os votos que receberam. Contem sempre com a Justiça Eleitoral.”

Em sua fala, o Desembargador Júnior Alberto, Presidente do TRE-AC, enfatizou a importância do processo democrático. “A diplomação dos candidatos eleitos é a consagração da vontade popular expressa nas urnas. Realizamos um processo eleitoral transparente, seguro e respeitoso com os eleitores. As urnas eletrônicas, mais uma vez, demonstraram sua eficiência e confiabilidade, garantindo que a escolha do povo fosse plenamente respeitada. Agradeço às forças de segurança e aos mesários, que enfrentaram desafios, como as condições climáticas adversas, para assegurar o direito ao voto de cada cidadão. Mais uma vez, o TRE-AC concluiu um ciclo eleitoral realizado com transparência, segurança e respeito à vontade popular. Em todo o estado, os acreanos compareceram às urnas, exercendo um direito fundamental para uma sociedade livre, que é o de escolher seus representantes”, finalizou.

Lista dos Diplomados

Prefeito Diplomado: Tião Bocalom

Vice-Prefeito Diplomado: Alysson Bestene

Vereadores(as) Diplomados(as):

André Kamai

Antônio Lira de Morais

Bruno Moraes

Eber Silva Machado

Edvaldo Almeida de Oliveira

Elza Teixeira de Mendonça

Fábio de Araújo Freitas

Felipe Schafer

Joabe Lira de Queiroz

João Paulo Silva e Silva

Joaquim Florêncio da Silva

José Augusto Soares Aiache

José Lopes Júnior

José Matheus do Nascimento Paiva

Leoncio Temoteo de Castro

Lucilene de Sousa Rodrigues Vale

Márcio Mustafá Silveira

Moacir Pereira dos Santos Júnior

Raimundo Nonato Ferreira da Silva

Rutênio Sá de Oliveira

Samir Bestene

A cerimônia foi marcada pela emoção e pelo compromisso assumido pelos diplomados de trabalhar pelo bem-estar da população de Rio Branco. A participação expressiva de autoridades e da comunidade reforçou a importância do momento para a democracia local. A Justiça Eleitoral do Acre encerra mais um ciclo eleitoral com sucesso, fortalecendo os pilares democráticos e a confiança nas instituições.