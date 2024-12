Cachorros imitam personalidade dos tutores? Especialista explica; confira

Muitos dizem que a convivência pode acabar fazendo com que as pessoas peguem os trejeitos da personalidade uma das outras. No entanto, será que esse fator se aplica aos cachorros?

Em entrevista ao BNews, o adestrador Magno Santos, que atua como profissional da área em Salvador há 33 anos, explicou qual é a relação entre os cães e a personalidade dos seus cuidadores, e se eles podem, de fato, imitá-los.

De acordo com o profissional, os animais conseguem sim imitar a personalidade dos seus tutores, analisando o estado de humor em que o humano se encontra. “Geralmente quando um tutor está bem humorado, o cão ganha mais atenção e recompensas. Com a convivência, o cão também percebe quais eventos deixam o tutor bem humorado, pode ser a chegada de uma visita, a ausência de barulhos, tudo que gera bom humor para o tutor e consequentemente, possíveis oportunidades para o cão ganhar mais atenção. Esta coincidência de oportunidades para o cão ganhar mais atenção e recompensas pode não ser o fator determinante para o comportamento do cão”, iniciou.

“Caso em que o tutor é mais reservado e dar mais atenção ao cão quando estão sozinhos, pode gerar uma frustração no cão quando o tutor recebe outra pessoa e redireciona a atenção para esta outra pessoa. O cão por perder parte da atenção da rotina, pode começar a rejeitar a presença desta nova pessoa, considerando-a um rival e se tornando um cão mais reservado”, destacou.

Magno ressaltou que os cães conseguem sentir o estresse dos seus tutores. Quando algo agradável é retirado da rotina do cão, ele pode ficar levemente mal humorado, intolerante, começar a latir para algum barulho ou até mesmo buscar algo para compensar a frustação, como roer algo diferente, e latir para chamar atenção”, explicou.

O profissional também comentou como o estilo de vida dos tutores influencia na formação da personalidade dos animais. “Cães que não foram adaptados, treinado para suportar separação, tendem ficar muito frustrados quando a rotina da casa muda bruscamente. Quando os tutores não conhecem técnicas de adestramento para influenciar bem os seus cães, podem recorrer a broncas e punições que geram efeitos colaterais, comportamentos indesejados e afetando a todos da casa”, finalizou.

Fonte: BNEWS