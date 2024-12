Astério Moreira: Aberson quer equilíbrio na proibição de celular nas escolas

Os Estados Unidos, a Austrália, São Paulo, entre outros países e cidades, estão iniciando a proibição do uso de celulares em escolas. No Brasil, um projeto de lei que veta o uso de smartphones durante as aulas está previsto para ser votado no Senado ainda esta semana.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, encara essa medida com prudência. Ele acredita que não se deve eliminar as novas tecnologias do processo de aprendizado. Porém, sugere a implementação de normas que previnam o uso inadequado dos dispositivos, enquanto também promove sua utilização benéfica para o ensino e aquisição de conhecimento por parte de alunos e professores.

O Centro Cultural Dona Neném Sombra, situado no Bairro 15, na área do Segundo Distrito de Rio Branco (AC), será palco nesta quarta-feira, 18, às 19h, da estreia do curta-metragem Proyatê: Um Grito Contra o Silêncio.

O evento, que tem entrada gratuita, visa envolver a comunidade com uma programação reflexiva e inclusiva. Proyatê, dirigido pelo jovem cineasta Carlos Eduardo de Souza Lima, aborda temas sociais e ambientais contemporâneos, destacando as dificuldades enfrentadas por comunidades afetadas pelas mudanças climáticas.

O filme procura dar voz a histórias frequentemente silenciadas, incentivando reflexões sobre a urgência dessas questões.

O curta é financiado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, e possui recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), provenientes do Governo Federal e do Ministério da Cultura.

O projeto conta ainda com o apoio de importantes instituições, como o Instituto Social, Cultural e Esportivo Malucos na Roça, Evoluy, Andes e o próprio Centro Cultural Dona Neném Sombra.

Rio Branco, para quem não sabe, vive uma efervescência cultural muita positiva; não faltam eventos.

Em meio a tanta violência contra as mulheres que coloca o Acre no topo do feminicídio, o prefeito Tião Bocalom (PL) protagoniza cenas de como se deve amar e tratar uma mulher.

Gostando dele ou não, é um bom exemplo!

É inegável a digital do senador Márcio Bittar (União Brasil) nas principais obras do governo do estado e da prefeitura da capital.

A Controladoria Geral da União (CGU) acompanha em tempo real a execução dos recursos federais pelo governo e prefeitura.

Ao que parece, andaram cometendo um deslize lá pela Fundação Hospitalar Flaviano Melo.

Os vereadores Joabe Lira (União Brasil) e Elzinha Mendonça (PP), pelo que se escuta, vão bater chapa no dia primeiro de janeiro pela presidência da Câmara.

Segundo dizem, Elzinha leva vantagem sobre Samir Bestene entre os vereadores do PP.

Porém, consta que o governador Gladson Cameli (PP) sugeriu aos articuladores que o pedido do prefeito Tião Bocalom (PL) deve ser respeitado para continuar o bom relacionamento.

Bom, faltam apenas 13 dias! É isso, 13!

A direita deve pensar em nomes para disputar a presidência, Bolsonaro está inviabilizado e o governador Tarcísio fez a opção pela reeleição em Sampa.

Ronaldo Caiado está com a o pescoço na guilhotina!

. Bom dia!