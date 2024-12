Em preparação para a disputa da final da Copa Intercontinental no Catar, Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mundo pela premiação Fifa The Best.

Com a vitória, Vini Jr. se tornou o sétimo atleta do time espanhol a ser laureado pela entidade, sendo o primeiro desde 2018, quando Luka Modrić venceu o prêmio pela única vez.