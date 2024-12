Utilidade públlica: Ministério da Saúde lança cursos virtuais e gratuitos sobre terapias alternativas

A humanidade faz uso de plantas medicinais e de sons para promover cuidados há milênios – e, com a sistematização de estudos sobre os temas nas últimas décadas, é possível utilizar esses recursos terapêuticos com segurança, eficiência e eficácia, inclusive nos serviços de saúde, tornando-os mais resolutivos. Essa é a proposta dos novos cursos de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) lançados gratuitamente na plataforma online AVASUS – Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS .

O primeiro deles é o Curso de Qualificação dos Profissionais de Saúde para Aplicação de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Tratamento de Feridas , cujas inscrições já estão abertas. O conteúdo dialoga com os processos da prática clínica de profissionais de saúde prescritores de plantas medicinais e fitoterápicos , resguardados por seus respectivos conselhos de classe. Porém, a participação de gestores, interessados na temática e usuários em geral também é incentivada. “O objetivo é qualificar e sensibilizar o maior contingente possível de profissionais de saúde de nível superior, fortalecendo ações e serviços da rede, especialmente na atenção primária. Apresentamos 36 plantas medicinais e fitoterápicos de forma complementar e integrativa para o cuidado em feridas”, explica o gestor da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) Paulo Rocha. A carga horária é de 140 horas.

Mais dois cursos foram lançados – e um terceiro estará disponível a partir de quarta-feira (18):

O Módulo Introdução às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Musicoterapia conta com 60 horas e apresenta os princípios básicos dessa forma de utilizar a música para promover saúde. O curso também busca favorecer a atuação do musicoterapeuta nas equipes multiprofissionais a partir da sensibilização dos gestores – é importante ressaltar que o módulo não é uma formação em musicoterapia, o que requer uma graduação ou pós-graduação específica;

Já o Módulo Introdução às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Terapia de Florais tem carga horária de 100 horas e traz o histórico e os principais conceitos acerca do uso de florais, mostrando os benefícios potenciais para a saúde física, mental e emocional, ampliando o autocuidado;

Por último, o Módulo II – Curso de Qualificação em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Primária à Saúde tem 60 horas-aula e aprofunda conceitos e princípios na farmacologia natural, estimulando o interesse pela temática e trazendo experiências exitosas do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. O curso será disponibilizado neste link .

Todos eles buscam tornar as PICS acessíveis a profissionais de saúde, fortalecendo a implementação da PNPIC no país, além de estimular a atuação multiprofissional no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na atenção primária.

Sobre as práticas

As PICS estão presentes no SUS desde 2006, e, atualmente, contam com 29 práticas. Tratam-se de abordagens terapêuticas que têm como objetivo a prevenção de agravos, a promoção e a recuperação da saúde, enfatizando a escuta acolhedora e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade. As PICS podem ser utilizadas de forma complementar, integrando-as aos protocolos clínicos estabelecidos, ampliando as opções de recursos terapêuticos para os profissionais de saúde e usuários do SUS.

As plantas medicinais contemplam espécies vegetais que exercem ação terapêutica e devem ser utilizadas com orientação de profissionais devidamente qualificados, de forma racional, pois o uso indevido pode apresentar interações e efeitos adversos. A fitoterapia é um tratamento terapêutico caracterizado pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal.

Conduzida individualmente ou em grupo, a musicoterapia utiliza som, ritmo, melodia e harmonia para facilitar e promover a comunicação, a aprendizagem e a expressão, entre outros objetivos terapêuticos. E a terapia com florais utiliza essências derivadas de flores para atuar nos estados mentais e emocionais. O precursor da prática foi o inglês Edward Bach (1886-1936), que criou o sistema dos florais de Bach.

Essas e as demais práticas foram institucionalizadas pela PNPIC. Na plataforma AVASUS, também há outras ofertas de cursos sobre as PICS, como medicina tradicional chinesa, antroposofia aplicada à saúde, yoga, meditação, aromaterapia, reflexoterapia, shantala, automassagem e gestão das PICS no SUS.