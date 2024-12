Terremoto de grande escala atinge arquipélago na Oceania; confira o vídeo

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu nesta terça-feira (17) o país Vanuatu, localizado no Pacífico, conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Confira abaixo momentos registrados da destruição.

O tremor trouxe danos aos prédios das embaixadas dos Estados Unidos e da França. Segundo o jornal O Globo, um pilar de concreto foi derrubado, parte de uma parede foi rachada e janelas do edifício foram danificadas. O local também abriga outras missões diplomáticas.

Um deslizamento de terra soterrou um ônibus, há pessoas nos prédios e cadáveres pela cidade, conforme informou o morador Michael Thompson à reportagem.

Os terremotos são frequentes no arquipélago que tem cerca de 320 mil habitantes e está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica.

Fonte: BNEWS