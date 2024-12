Skatista cai de cabeça durante manobra no Mundial de Skate; veja vídeo

Jhancarlos González, skatiska colombiano de 27 anos, caiu com força e bateu o rosto no chão ao tentar uma manobra de corrimão. Ele foi retirado de maca por paramédicos e estava com o rosto ensaguentado. A ocorrência foi durante a disputa masculina do Super Crown, final do Mundial de Skate que foi disputada no último domingo (15) em São Paulo. Confira o registro em vídeo.

Jhancarlos Gonzalez takes a brutal spill at #SLS Super Crown 2024 pic.twitter.com/T5eMz0wMjP — Mac Dremarco (@MacDremarco) December 15, 2024

A organização do evento informou ao portal R7 que o atleta está lúcido e orientado. Ele sofreu uma lesão na boca e no supercílio, mas segue estável e sendo avaliado no Hospital São Paulo.

Fonte: BNEWS