Polícia Civil do Acre prende suspeito de homicídio brutal na Sobral

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na noite desta segunda-feira, 16, R.R.B., principal suspeito pelo homicídio de Iury Melo de Araújo. O homem, que estava foragido, foi localizado no bairro Sobral, em Rio Branco, durante uma operação de inteligência conduzida por investigadores da especializada.

Além de assassinar Iury Melo, o suspeito e comparsas mantiveram familiares da vítima como reféns durante a ação. Entre as vítimas do sequestro, uma senhora de idade avançada teve uma arma apontada para a cabeça. O crime ocorreu na rua Santa Maria, no bairro Carandá, Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

No dia 5 de outubro, Yuri estava em casa com sua família quando cinco criminosos, entre eles um identificado pelo apelido de “Cabelinho”, chegaram em um veículo modelo Chevrolet Celta e, armados, invadiram a residência, rendendo todos os presentes. Yuri, que estava no quarto assistindo à televisão, ao perceber a situação, correu para o banheiro na tentativa de se esconder, mas foi encontrado e alvejado com disparos de arma de fogo. Um dos projéteis atingiu seu peito, na lateral esquerda. Após o ataque, os criminosos fugiram. Os familiares de Yuri não foram feridos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. No entanto, ao chegarem, os paramédicos nada puderam fazer, pois Yuri já estava morto.

Com antecedentes criminais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.