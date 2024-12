Movimentação de terra compromete estrutura da ETA 1 e o abastecimento de água na capital

Um deslizamento de terra, que teve início na madrugada do último domingo, dia 15, na Subestação de Captação e Tratamento de Água ETA 1 do Saerb, na Sobral, comprometeu a estrutura e danificou os tubos de condução e prejudicou o abastecimento de água em pelo menos 10 bairros daquela regional.

Desde então, técnicos do Serviço de Água Esgoto de Rio Branco Saerb) trabalham para que os reparos sejam concluídos e não deixe a população sem o abastecimento.

O diretor-presidente da autarquia, Enoque Pereira, explicou que infelizmente a ação da natureza é inevitável, mas que a empresa vem trabalhando desde a ocorrência do sinistro para que a população não fique desabastecida.

“Aqui teve uma situação de movimentação de solo, desbarrancamento de domingo para segunda, infelizmente quebrou parte da rede que capta a água do rio e joga para tratar, paralisou tudo desde domingo à meia-noite. A gente concertou isso ontem. Foi até rápido, porque a situação aqui é um pouco crítica, mas não voltou a 100%. Voltou na média de 85% da produção, o máximo que era de 600 ficou em 506, mas hoje, se Deus quiser, no máximo mais tardar, amanhã, a gente volta de novo a fazer 600 litros por segundo, o que a gente pede para população é confiar no Saerb e tem a garantia que vai ter água. No entanto a gente trabalha com a força da natureza.

Além dos trabalhos que estão sendo realizados pelos técnicos do Saerb, homens da Defesa Civil Municipal estiveram no local, avaliando a movimentação do solo e se houve danos maiores no comprometimento da estrutura da ETA 1.

“Nós já observamos aqui que compromete muito a questão da captação de água. Nós estamos vendo com os engenheiros agora a questão de minimizar todo esse dano, mas o fato é que precisamos fazer uma intervenção imediata aqui para conter essa erosão que pode comprometer totalmente a captação de água. Apesar que nesse momento nós estamos com o rio aumentando o nível, a partir de aumentar pelo menos mais dois metros, nós temos a condição de fazer a captação de água através da torre, mas mesmo assim não é uma situação segura. Por isso, nós precisamos fazer essa intervenção imediata”, concluiu o coordenador Municipal de Defesa Civil, Coronel Cláudio Falcão.