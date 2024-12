Espirito natalino? Vizinha compartilha registro inusitado ao lado de cachorro para celebrar Natal; ASSISTA

A tiktoker Ava Joon surpreendeu os internautas ao compartilhar o inusitado registro que a vizinha do seu pai mandou para ele como uma forma de comemorar a aproximação das festividades de fim de ano.

No vídeo, compartilhado no TikTok, uma senhora apareceu toda arrumada com o seu cachorrinho no colo, que estava vestido de papa. Para deixar o momento ainda mais incomum, a mulher começou a cantar e foi acompanhada do animal, que uivou no ritmo.

A cena viral atingiu 1,5 milhão de curtidas e surpreendeu os internautas. “Ok, isso é tão adorável, ela pode ser minha vizinha também?”, “Isso é incrível, na verdade”, “Eu não esperava que o cachorro começasse a cantar também” e “Isso melhorou meu dia”, declararam nos comentários.

Confira:

Fonte: BNEWS