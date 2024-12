É hoje! cerimônia de diplomação dos eleitos em Rio Branco será nesta terça-feira, 17, na Ufac

A cerimônia de diplomação, em Rio Branco, será realizada nesta terça-feira, 17, às 17h, no Teatro da UFAC, e contará com a presença do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Desembargador Júnior Alberto, e do Juiz Eleitoral Alesson Braz, além de autoridades e familiares dos eleitos.

Durante o evento, serão diplomados o prefeito reeleito, Tião Bocalom; o vice-prefeito, Alysson Bestene, e 22 vereadoras e vereadores eleitos no pleito municipal, na capital acreana. A Solenidade será transmitida, ao vivo, pelo canal do TRE-AC no Youtube.

Última fase do processo eleitoral, a diplomação é o ato que confirma, efetivamente, a eleição de candidatas e candidatos, deixando-os aptos para assumir os cargos. Assim, durante a cerimônia, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelos juízes eleitorais de cada cidade.

Pela Resolução nº 23.677, de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que só podem ser diplomados candidatas e candidatos com os registros devidamente aprovados pela Justiça Eleitoral. Além disso, para receber o diploma, os eleitos precisam estar com as contas de campanha totalmente regularizadas.

Já de acordo com a Resolução nº 23.738/2024, que regulamenta o calendário eleitoral, o último prazo para a diplomação dos eleitos, em todo o país, é o próximo dia 19 de dezembro. Nos municípios acreanos, este ato encerra-se na terça-feira, 17, com as diplomações nos municípios de Rio Branco, Capixaba e Senador Guiomard.

Cerimônia de diplomação dos eleitos em Rio Branco

Data: 17 de dezembro (terça-feira)

Horário: 17h

Local; teatro da UFAC

Transmissão ao vivo pelo canal do TRE-AC no Youtube